Màn xuất hiện đặc biệt của 12 cựu chiến binh tại đêm Gala WeChoice 2025 và những ngày sáng tươi trong ký ức

Tối 7/2, khi những giai điệu đầu tiên của “Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam” vang lên trong đêm Gala Vinh danh và Trao giải WeChoice Awards 2025, khán phòng không chỉ bước vào một tiết mục mở màn, mà bước vào một khoảnh khắc rất khác.

Ở đó, âm nhạc không đứng một mình. Trên sân khấu, bên cạnh các nghệ sĩ trẻ, là sự hiện diện của 12 cựu chiến binh, những người đã đi qua chiến tranh, viết nên những chương sử máu và hoa của câu chuyện mang tên Việt Nam.

Câu hát "Ta nhớ nhung những điều không còn nữa” bỗng trở nên rất thật bởi một phần lịch sử thực sự đã xuất hiện. Lịch sử đứng đó, bằng xương bằng thịt, với mái tóc bạc, dáng đứng trầm lặng và ánh mắt từng trải.

Cả khán phòng như lắng đọng, chỉ còn những ánh mắt dõi lên sân khấu, lặng đi vì xúc động. Nhiều khán giả vô thức đặt tay lên ngực, có người rưng rưng khi nhận ra lịch sử không còn nằm trong sách vở, mà đang hiện diện ngay trước mặt mình. Đó không chỉ là sự tán thưởng cho một tiết mục, mà là lời cúi đầu biết ơn, là sự kết nối thầm lặng giữa những thế hệ chưa từng gặp nhau, nhưng chung một câu chuyện mang tên Việt Nam.

Sự xuất hiện của 12 cựu chiến binh đã khiến tiết mục thêm cảm xúc

Các nghệ sĩ trẻ hoà giọng với sự xuất hiện của các cựu chiến binh khiến tất cả như tiếp nối

Dàn ca sĩ thể hiện ca khúc chủ đề "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam"

Phần kết đầy cảm xúc

Chính khoảnh khắc ấy đã khiến “Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam” vượt ra khỏi khuôn khổ một màn trình diễn âm nhạc, trở thành một cuộc đối thoại trực diện giữa các thế hệ, về sự trân trọng quá khứ, về trách nhiệm và về niềm tin vào những chương mới đang được viết tiếp.

Tiết mục khép lại, cũng là lúc chúng ta hiểu, câu chuyện Việt Nam đã được viết bằng máu, bằng sự kiên cường và bản lĩnh của người Việt. Và câu chuyện ấy sẽ được viết tiếp bằng chính những điều chúng ta đang làm mỗi ngày.