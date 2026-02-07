3 dự án vì Việt Nam được gọi tên tại WeChoice Awards 2025: Khi lòng yêu nước được kể bằng ngôn ngữ của thời đại mới

Đêm Gala WeChoice Awards 2025 không chỉ là một sự kiện vinh danh, mà còn là khoảnh khắc những trái tim cùng nhịp đập hướng về Tổ quốc tìm thấy nhau dưới ánh đèn sân khấu. Với chủ đề "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam", hạng mục “Dự án Vì Việt Nam tôi” đã thực sự chạm đến tầng sâu nhất của niềm tự hào dân tộc khi gọi tên ba dự án tiêu biểu nhất.

Đó không đơn thuần là những bản kế hoạch được thực hiện bằng con số mà là thành quả của trí tuệ, sự dấn thân và trái tim nhiệt huyết. Mỗi dự án là một lát cắt rực rỡ của lòng yêu nước trong thời đại mới: từ việc xây dựng một lá chắn an toàn trên không gian số, gìn giữ hồn cốt văn hóa nghệ thuật cho đến hành trình miệt mài gieo mầm lịch sử vào lòng thế hệ trẻ.

Trên sân khấu Gala WeChoice Awards 2025, ông Vương Vũ Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VCCorp, cùng Hội đồng thẩm định với đại diện là NSND Tự Long đã chính thức xướng tên ba dự án tiêu biểu của hạng mục, bao gồm:

Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim”

“Tổ quốc trong tim” vượt ra khỏi khuôn khổ một chương trình nghệ thuật để trở thành hiện tượng văn hóa - xã hội hiếm có trong năm 2025. Diễn ra tối 10/8 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, chương trình quy tụ hơn 50.000 khán giả trực tiếp và tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên không gian số với hơn 1 tỷ lượt xem.

Bằng hình thức concert hiện đại, “Tổ quốc trong tim” kể câu chuyện yêu nước bằng ngôn ngữ của thời đại mới, kết nối âm nhạc cách mạng với rock, pop, EDM và công nghệ trình diễn quy mô lớn. Đặc biệt, khoảnh khắc hơn 50.000 khán giả cùng hát Quốc ca đã trở thành điểm nhấn biểu tượng trong những ngày thu tháng 8 lịch sử.

Tất cả đã góp phần đưa chương trình vào top các sự kiện văn hóa nổi bật nhất năm, khẳng định sức mạnh của nghệ thuật trong việc khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc.

Cầm trên tay chiếc cúp, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân - ông Lê Quốc Minh chia sẻ, điều khiến ông tự hào nhất chính là khi những sự kiện của báo Nhân Dân đã chạm đến người trẻ, chạm đến toàn thể nhân dân và điều này một lần nữa khẳng định con đường của báo Nhân Dân đang đi là hoàn toàn đúng đắn.

"Trong năm 2026, Tổ quốc trong tim sẽ trở lại và được tổ chức tại TP.HCM" - ông Minh chia sẻ trên sân khấu.

Chiến dịch “Không Một Mình”

Là một trong những dự án được vinh danh tại Gala, Không Một Mình gây ấn tượng mạnh bởi cách tiếp cận trực diện và kịp thời với vấn đề bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trên không gian mạng. Chiến dịch do Liên minh Niềm Tin Số khởi xướng, với sự bảo trợ và đồng hành của UNODC, UNICEF cùng các bộ, ngành liên quan, được triển khai trong bối cảnh Việt Nam ký kết Công ước Hà Nội về phòng, chống tội phạm mạng.

Với thông điệp “Cùng nhau an toàn trực tuyến”, chiến dịch tập trung nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng số an toàn cho học sinh, sinh viên và phụ huynh, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa xã hội mạnh mẽ. Sau gần 2 tháng triển khai, Không Một Mình ghi nhận hơn 1,5 tỷ lượt xem, tiếp cận hơn 40 triệu người dân, lan tỏa tới hơn 6.100 điểm trường tại 34 tỉnh, thành phố. Những kết quả thực chất này góp phần kéo giảm 31,2% tội phạm lừa đảo trực tuyến, đưa Không Một Mình trở thành một dấu ấn nổi bật trong công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường số năm 2025.

Bên cạnh những lời cảm ơn các ban ngành, đoàn thể đã cùng đồng hành làm nên thành công của chiến dịch "Không một mình" tại đại diện chiến dịch cùng kêu gọi sự đồng hành của cộng đồng, tập thể để bảo vệ các em nhỏ trên không gian mạng trong thời gian tới để mang đến cho trẻ thơ một cuộc sống lành mạnh và an toàn hơn.

Chiến dịch “Tự hào Việt Nam”

Chiến dịch “Tự hào Việt Nam” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì triển khai nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, được vinh danh nhờ quy mô toàn quốc và khả năng kết nối mạnh mẽ với thế hệ trẻ. Chiến dịch lựa chọn không gian số làm nền tảng, lấy người trẻ làm trung tâm để kể lại lịch sử và giá trị dân tộc bằng ngôn ngữ hiện đại.

Thông qua các hoạt động như cuộc thi trực tuyến “Tự hào Việt Nam”, chương trình nghệ thuật, sản phẩm âm nhạc và hệ thống truyền thông đa nền tảng, chiến dịch đã tạo ra khoảng 10,8 tỷ lượt xem trên mạng xã hội. Không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc, “Tự hào Việt Nam” còn góp phần định hình cách tiếp cận mới trong công tác tuyên truyền: lịch sử không chỉ được nhắc lại, mà được sống cùng hiện tại và tương lai.

Cầm trên tay chiếc cúp vinh quang, những người làm dự án đã minh chứng một điều giản đơn mà mãnh liệt: Khi sự sáng tạo hòa cùng trách nhiệm xã hội, chúng ta không chỉ đang giải quyết những bài toán của hiện tại, mà còn đang cùng nhau khắc ghi vị thế và bản sắc Việt Nam đậm nét hơn trên bản đồ thế giới. Những câu chuyện ấy sẽ không dừng lại ở đêm trao giải, mà sẽ còn tiếp nối, lan tỏa và sưởi ấm hàng triệu trái tim người Việt trong suốt chặng đường phía trước.

"Cầm chiếc cúp trên tay không chỉ là giải thưởng mà còn là niềm tin và lòng yêu nước của người trẻ Việt Nam." - đại diện chiến dịch "Tự hào Việt Nam" chia sẻ.