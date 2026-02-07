21 nhân vật truyền cảm hứng WeChoice Awards 2025: Khi những điều tử tế - dù lớn lao hay thầm lặng - cùng nhau viết tiếp câu chuyện Việt Nam

Với chủ đề "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam", hành trình WeChoice Awards 2025 ghi dấu và lan tỏa những giá trị, nỗ lực và hành trình đáng trân trọng trong năm qua bằng những cách thức, hoạt động mang yếu tố sáng tạo, tương tác và đậm chất đời sống giới trẻ.

Những nhân vật và câu chuyện tại giải thưởng năm nay đều mang đến một thông điệp chung là Viết tiếp câu chuyện Việt Nam. Từ những nỗ lực lớn lao đến những đóng góp thầm lặng, tất cả đang cùng nhau kiến tạo cho một Việt Nam đi lên bằng chính nội lực của mình.

Đó là 21 câu chuyện của 21 Nhân vật truyền cảm hứng như những điểm sáng được thắp lên từ nhiều ngả đường khác nhau - từ đời sống, thể thao, khoa học, văn hóa đến hoạt động cộng đồng. Đó là những nghệ sĩ đã cống hiến hết mình để viết tiếp câu chuyện của nghệ thuật nước nhà. Đó là những gương mặt, đội nhóm, dự án,... từ Gen Z có độ phủ sóng và ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng nói chung và người trẻ nói riêng.

Tối 7/2, Gala vinh danh và trao giải của WeChoice Awards 2025 chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC (phường Tân Mỹ, TP.HCM). Gala thực sự đã trở thành một đêm tôn vinh đáng nhớ dành cho những điều tử tế và tích cực nhất.

Gala WeChoice Awards 2025: Cả khán phòng lặng người vì trường đoạn vinh danh 21 Nhân vật truyền cảm hứng!

Tại sân khấu của WeChoice Awards 2025, khán giả dành trọn vẹn sự tập trung lên màn hình LED - nơi trình chiếu hành trình lần lượt của 21 nhân vật truyền cảm hứng. Với sự dẫn dắt của Nhà báo Thu Uyên - thành viên Hội đồng Thẩm định cùng MC Khánh Vy, 21 nhân vật truyền cảm hứng mang theo những câu chuyện riêng chính thức xuất hiện trước hàng nghìn khán giả.

Sau đó, ngay trên sân khấu WeChoice Awards, 21 đề cử Nhân vật truyền cảm hứng cũng chia sẻ cảm nhận vô cùng trân trọng và xúc động.

Đại tá Nguyễn Thế Dũng, phi công cấp 1, người chỉ huy đội hình Su-30MK2 bay lượn, thực hiện những cú xoay 360 độ, thả bẫy nhiệt trên bầu trời trong hai ngày lễ trọng đại của dân tộc chia sẻ: "Tôi xin phép gửi lời chào trân trọng nhất tới quý vị. Tôi là một người quân nhân, không biết nói văn hoa, bóng bẩy nhưng tôi xin được phép trao đổi với tình cảm, tâm tư của một người quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đất nước chúng ta đang trên con đường đổi mới nên sự đóng góp của mọi người góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp văn minh. Mỗi cá nhân, tổ chức tập thể đều phải có tinh thần cống hiến, khát khao vươn lên.

Tôi xin được chia sẻ từ cá nhân, khi chúng ta đã xác định mục đích công việc, cuộc sống thì hãy quyết tâm, nhìn về quá khứ - sự hi sinh của biết bao thế hệ, nhìn đến hiện tại và tương lai".

Anh lái drone Hoàng Văn Thiện nhớ lại khoảnh khắc khó quên và bày tỏ: "Lúc mình lái dron đi lên không dám thở, chỉ khi cứu được người mới thở phào nhẹ nhõm. Mình muốn nhắn nhủ tới bà con có khó khăn đến đâu cũng không nên lao vào những dòng nước nguy hiểm".

Anh Nhâm Quang Văn - đại diện Đội cứu hộ - cứu nạn miễn phí 116 tâm sự: "Trải qua nhiều biến cố trong gần 6 năm vừa qua, tôi cũng từng bị chìm ở biển được người dân cứu vào. Sau đó, vào năm 2020, tôi đã huy động được hàng trăm cano để hỗ trợ bà con. Đội bây giờ có hơn 500 người làm công tác cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ dạy bơi. Đội 116 muốn góp sức nhỏ vào công tác an toàn, tránh đuối nước; đồng thời cũng tìm kiếm những vụ tai nạn, không may đuối nước".

Toàn bộ 21 Nhân vật truyền cảm hứng tại sân khấu Gala WeChoice Awards

Nhà báo Thu Uyên và MC Khánh Vy vô cùng xúc động khi dẫn dắt trường đoạn 21 Nhân vật Truyền cảm hứng

