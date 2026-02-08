Ekip thông tim bào thai đạt 2 giải thưởng tại WeChoice 2025 và phần chia sẻ đầy xúc động của bác sĩ Trần Ngọc Hải

Ekip thông tim can thiệp bào thai của Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ trên sân khấu Gala Wechoice Awards 2025

Trong đêm Gala WeChoice Awards 2025 với thông điệp “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”, ekip thông tim can thiệp bào thai của Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ đã nằm trong số 10 Nhân vật truyền cảm hứng và đặc biệt đã trở thành một trong 5 Đại sứ Truyền cảm hứng do Hội đồng thẩm định bình chọn - giải thưởng cao nhất của WeChoice Awards.

Lần đầu tiên, một ekip y bác sĩ đến từ hai bệnh viện hàng đầu TP.HCM cùng hiện diện và được vinh danh trên sân khấu WeChoice Awards. Trong suốt hai năm qua, sự phối hợp nhịp nhàng giữa Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã tạo nên kỳ tích y khoa với 13 ca thông tim bào thai xuyên tử cung thành công, mở ra cơ hội sống cho những sinh linh chưa kịp chào đời.

Giám đốc 2 bệnh viện đại diện nhận cúp Đại sứ truyền cảm hứng WeChoice 2025

Đối diện với những trái tim bé nhỏ chỉ bằng “quả dâu tây” cùng các dị tật tim bẩm sinh hiểm nghèo, ekip bác sĩ đã can đảm thực hiện những can thiệp ở ranh giới mong manh của sự sống. Đó không chỉ là thành tựu của y học bào thai hiện đại, mà còn là “quả ngọt” từ hành trình 16 năm âm thầm chuẩn bị, được thắp sáng bởi niềm tin tuyệt đối của các sản phụ và bản lĩnh, sự tận tâm của những “người hùng áo trắng” Việt Nam.

Đại diện cho ekip của hai bệnh viện, BS CKII Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ đã có những chia sẻ đầy xúc động:

"Chúng tôi đến đây với kỳ vọng rất rất lớn để truyền tải thêm thông điệp cho tất cả phụ nữ mang thai, đang có bào thai mang bệnh tật rất nặng hãy đến với bệnh viện Từ Dũ, đến với Bệnh viện Nhi đồng 1, các bạn vẫn còn cơ hội để duy trì sự sống cho thai nhi.

Cho tôi xin kể 1 phút, chúng tôi tìm hiểu Việt Nam là trung tâm thứ tư trên thế giới làm được việc này và ở châu Á chưa thấy có. Chúng tôi phải xuyên các dụng cụ từ ngoài bụng của một người, đi xuyên qua tử cung, xuyên vào lồng ngực, xuyên qua quả tim để đi vào buồng thất. Quả tim của một thai nhi giống như một quả dâu tây, quả dâu tây đó chia làm 4 phần. Chúng tôi phải đi vào mà không có dụng cụ dẫn đường. Tất cả đều phải làm trong tưởng tượng.

Chúng tôi khi đứng ở đây và kể lại vẫn vô cùng xúc động. Các bạn đã bình chọn, đặt niềm tin cho ê-kíp chúng tôi, đó là sự vi diệu, khi làm được những thứ ở mức độ nhỏ nhất như vậy. Xin cảm ơn các bạn"

Khi nghe lời chia sẻ của BS CKII Trần Ngọc Hải, rất nhiều người dưới khán phòng đã không khỏi thán phục và thậm chí là rơi nước mắt trước những điều kỳ diệu mà y học Việt Nam đã đạt được. Đó là thành tựu của cả một quá trình bền bỉ không mệt mỏi, của trí tuệ và khát khao mang đến những sự sống cho những sinh linh chưa chào đời.

Nói về đề cử này, thành viên Hội đồng thẩm định, nghệ sĩ Hà Anh Tuấn đã từng bày tỏ sự trân trọng đặc biệt:

“Tôi đã nhìn thấy ở đó một cuộc chiến đấu kiên cường để bảo vệ những sự sống vừa mới hình thành. Thông điệp rất rõ ràng: sự sống là điều quý giá nhất.

Ngay cả khi những mầm sống ấy chưa có ý niệm về tương lai, thì những người đang sống vẫn phải có trách nhiệm bảo vệ bằng kiến thức, khoa học và sự tận tâm. Đây không chỉ là một kỳ tích y khoa, mà còn thắp lên hy vọng về một Việt Nam ham học, cần mẫn và luôn phấn đấu vì đồng bào.”

Với hành trình vi diệu đó, ekip đã "thắng lớn" ở hạng mục Nhân vật Truyền cảm hứng, trở thành Top 10 Nhân vật Truyền cảm hứng do cộng đồng bình chọn, và Top 5 Đại sứ truyền cảm hứng cho Hội đồng thẩm định lựa chọn.