Nam shipper mua vé số ủng hộ người bán, bất ngờ đổi đời trước thềm năm mới: Tiền thưởng "khủng" cỡ nào?

Mới đây, thông tin một nam shipper đổi đời trước thềm năm mới nhờ trúng số "khủng" đã khiến dư luận quan tâm. Đại lý vé số Việt Hằng ở đặc khu Phú Quốc (An Giang) đã đổi thưởng cho người đàn ông may mắn trên.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, chủ đại lý vé số cho biết vị khách là người đàn ông ngoài 50 tuổi, làm nghề shipper giao đồ ăn ở địa phương. Người này mua vé số để ủng hộ người bán dạo, không ngờ đã trúng tới 6 tờ, nhận giải thưởng 12 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

6 tờ vé số giúp người đàn ông đổi đời ngày giáp Tết. (Ảnh: Thanh Niên)

6 tờ vé số đem lại may mắn cho người đàn ông mang dãy số 543109 của đài Sóc Trăng, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 4/2. Vị khách sau đó đã đến đại lý để đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền thưởng bằng tiền mặt.

Đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long cũng vừa đổi thưởng cho một người đàn ông trúng 1 tờ độc đắc, trị giá 2 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

Theo thông tin trên báo Người Lao Động, người đàn ông trúng số sống ở Cái Bè, Đồng Tháp, gặp may mắn nhờ tờ vé số mang dãy số 546923 của đài Trà Vinh, mở thưởng chiều 6/2. Chủ đại lý vé số đã mang tiền mặt đến tận nhà để đổi thưởng cho khách.