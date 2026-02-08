Cận Tết, người có dòng tiền ra vào tài khoản nhiều chú ý: Các khoản buộc phải kê khai, nộp thuế

Theo hướng dẫn của Cục Thuế, không phải mọi khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân đều bị tính thuế. Nghĩa vụ kê khai, nộp thuế chỉ phát sinh với những khoản tiền có bản chất là thu nhập chịu thuế theo Luật Thuế thu nhập cá nhân, chứ không căn cứ đơn thuần vào việc tiền có "chạy" qua tài khoản hay không.

Cụ thể, các khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh khi chuyển vào tài khoản cá nhân thuộc diện phải kê khai, nộp thuế theo quy định. Tuy nhiên, trường hợp cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng. Dịp cận Tết, nhiều khoản thanh toán công việc dồn về cùng lúc có thể khiến doanh thu tăng đột biến, do đó người kinh doanh cần rà soát lại tổng doanh thu trong năm để xác định đúng nghĩa vụ thuế.

Đối với tiền lương, tiền công và các khoản thưởng Tết, đây là nhóm thu nhập chịu thuế phổ biến nhất trong dịp cuối năm. Các khoản thưởng, phụ cấp mang tính chất tiền lương khi chuyển vào tài khoản cá nhân vẫn thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Ngược lại, những khoản trợ cấp, phụ cấp không mang tính chất tiền lương theo quy định pháp luật sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế. Trường hợp thuế đã được khấu trừ đầy đủ tại thời điểm chi trả, việc chuyển tiền sau đó sẽ không bị tính thuế trùng lặp.

Ngoài ra, thu nhập từ đầu tư vốn như lãi cho vay, cổ tức, lợi tức góp vốn khi chuyển vào tài khoản cá nhân cũng thuộc diện chịu thuế. Riêng khoản lãi từ trái phiếu Chính phủ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Dịp cuối năm, nhiều cá nhân nhận cổ tức hoặc lãi đầu tư cùng lúc với tiền thưởng Tết, cần phân biệt rõ từng khoản thu nhập để kê khai đúng.

Các khoản thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán hay chuyển nhượng phần vốn góp khi được thanh toán qua tài khoản cá nhân cũng là căn cứ để xác định nghĩa vụ thuế. Tương tự, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, bao gồm quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất, dù thanh toán một lần hay nhiều lần qua tài khoản cá nhân, đều phải kê khai và nộp thuế theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, các khoản tiền trúng thưởng từ xổ số, khuyến mại, trò chơi có thưởng, cuộc thi có thưởng cũng thường gia tăng. Đây là nhóm thu nhập chịu thuế và phải kê khai, nộp thuế nếu vượt ngưỡng chịu thuế theo quy định. Bên cạnh đó, thu nhập từ bản quyền, chuyển giao công nghệ hoặc nhượng quyền thương mại khi chuyển vào tài khoản cá nhân cũng thuộc diện chịu thuế.

Trước những băn khoăn của người dân về việc mọi khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân đều có thể bị tính thuế, cơ quan thuế khẳng định đây là cách hiểu chưa đúng với quy định hiện hành.

Theo lãnh đạo cơ quan thuế, chỉ những khoản tiền có bản chất là thu nhập phát sinh từ hoạt động kinh doanh, cung cấp hàng hóa, dịch vụ mới là căn cứ để xác định nghĩa vụ thuế. Các khoản chuyển tiền giữa cá nhân với nhau mang tính chất dân sự như cho, tặng, hỗ trợ người thân, vay mượn hay hoàn trả tiền vay không được tính vào doanh thu chịu thuế.

Cơ quan thuế khuyến nghị người dân cần phân biệt rõ bản chất các khoản tiền chuyển vào tài khoản để chủ động kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định, tránh tâm lý hoang mang hoặc hiểu sai chính sách.



