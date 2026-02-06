Nhận thanh toán bằng tài khoản cá nhân để trốn thuế, chủ doanh nghiệp Tigit Motorbikes tại TP.HCM bị khởi tố

Ngày 5/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra khởi tố, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Lê Bá Quốc (SN 1997, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi “Trốn thuế”.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc về tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, thuế, qua công tác trinh sát và quản lý địa bàn; Công an phường An Khánh đã phát hiện một doanh nghiệp tư nhân có dấu hiệu trốn thuế với thủ đoạn tinh vi.

Nguyễn Lê Bá Quốc bị tạm giam vì trốn thuế

Qua xác minh, Công an xác định Doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes (chi nhánh tại B2-00.01 Khu chung cư phức hợp M2 Sarimi, số 72 Nguyễn Cơ Thạch, khu phố 35, phường An Khánh) do Nguyễn Lê Bá Quốc làm chủ có nhiều biểu hiện nghi vấn trong hoạt động kinh doanh.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, thay vì thực hiện thanh toán và hạch toán doanh thu qua tài khoản doanh nghiệp theo quy định, Nguyễn Lê Bá Quốc đã sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân đứng tên mình để nhận tiền thanh toán của khách hàng. Thủ đoạn này nhằm che giấu doanh thu thực tế, không kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Cụ thể, từ ngày 1/1/2024 đến ngày 13/8/2025, toàn bộ dòng tiền bán hàng, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp được chuyển vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Lê Bá Quốc. Bước đầu xác định doanh thu thực tế phát sinh hơn 2 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với số liệu kê khai thuế.

Bên trong cửa hàng Tigit Motorbikes TP.HCM

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trưng cầu giám định chuyên môn về thuế. Theo Kết luận giám định của cơ quan Thuế TP.HCM, doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes đã có hành vi trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, với tổng số tiền thuế trốn là hơn 470 triệu đồng.

Việc phát hiện, xử lý kịp thời vụ án thể hiện tinh thần chủ động, kiên quyết của lực lượng Công an trong đấu tranh với các hành vi gian lận thuế, góp phần bảo đảm trật tự quản lý kinh tế, bảo vệ nguồn thu ngân sách Nhà nước và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng trên địa bàn Thành phố.