Đột kích bar Aplus ở trung tâm TP.HCM, nhiều “dân chơi” dương tính với chất ma tuý

Ngày 8/2, Công an TP.HCM đang lập hồ sơ, phân loại, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với nhóm “dân chơi” dương tính với chất ma túy ở quán bar Aplus.

Trước đó, khoảng 1h cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp các đơn vị gồm: Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an phường Cầu Ông Lãnh tiến hành kiểm tra hành chính quán bar Aplus trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh theo kế hoạch công tác.

Thời điểm kiểm tra, quán bar có hơn 500 “dân chơi” và nhân viên. Thấy bóng dáng công an, các “dân chơi” tìm cách bỏ chạy tán loạn nhưng bị khống chế. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ban đầu xác định 17 trường hợp có kết quả dương tính với chất ma túy; đồng thời phát hiện 2 trường hợp nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện công an đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Việc kiểm tra trên là thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ năm 2026, Công an TP.HCM tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý địa bàn, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là liên quan đến tệ nạn ma túy.

Hoạt động kiểm tra thể hiện quyết tâm cao của Công an TP.HCM trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân trong dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ năm 2026 đang cận kề, hướng tới mục tiêu phấn đấu xây dựng Thành phố không ma túy vào năm 2030.