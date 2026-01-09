Bắt "trùm" khí cười 9X thu lợi hơn 100 tỷ đồng từ các quán bar, vũ trường

Ngày 8/1, Công an TP.HCM đã triệt phá thành công đường dây buôn bán hàng cấm là khí cười với quy mô lớn, do Trần Tuấn Kiệt (SN 1995, ngụ huyện Châu Đức) cầm đầu. Đây là đường dây hoạt động có tổ chức chặt chẽ, phương thức thủ đoạn tinh vi, tồn tại trong thời gian dài, cung cấp khí cười cho nhiều quán bar, pub, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí trên địa bàn Thành phố, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Các đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, rà soát các hoạt động kinh doanh có điều kiện, lực lượng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM phát hiện một số cơ sở giải trí có biểu hiện lén lút sử dụng khí N₂O phục vụ khách, bất chấp quy định pháp luật. Từ các dấu hiệu nghi vấn ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án đấu tranh, tập trung làm rõ nguồn cung cấp khí cười cho các cơ sở này.Tháng 7/2025, Tổ công tác Phòng PC02 phát hiện 2 đối tượng đang thực hiện hành vi giao nhận các bình khí nén tại khu vực hầm để xe của một cơ sở kinh doanh ở phường Phú Thuận. Kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang hành vi vận chuyển 20 bình khí nén chứa khí N₂O, đang chuẩn bị giao cho khách hàng.

Mở rộng, công an xác định Kiệt là người chủ mưu, trực tiếp tổ chức mua bán, phân phối khí cười cho nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí. Kiệt thiết lập hệ thống kho chứa khí N₂O tại nhiều địa điểm, trong đó có kho lớn tại phường Phú Thuận làm nơi tập kết, sang chiết và phân phối.Theo kết quả điều tra, khí N₂O được Kiệt thu mua từ nhiều nguồn khác nhau, vận chuyển từ các tỉnh về TP.HCM bằng xe tải, xe khách tuyến Bắc - Nam. Sau đó, số khí này được sang chiết từ bình lớn sang bình nhỏ, thuận tiện cho việc giao hàng và tiêu thụ, nhằm thu lợi bất chính.

Để né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng trong đường dây sử dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin mã hóa để trao đổi, đặt hàng, thống nhất giá cả, thời gian và địa điểm giao nhận. Các nhóm chat được đặt tên và quy ước bằng ký hiệu riêng, hạn chế người ngoài tiếp cận.

Việc thanh toán tiền mua bán khí cười được thực hiện thông qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên người khác, bao gồm người thân, nhân viên hoặc cộng tác viên. Sau khi tiền được chuyển khoản, các đối tượng rút tiền mặt hoặc tiếp tục luân chuyển qua nhiều tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.Mở rộng điều tra xác định, các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, quán bar, cộng tác viên mua khí cười N₂O của Trần Tuấn Kiệt về để bán lại cho khách sử dụng đưa vào cơ thể con người gây nghiện, tác hại đến sức khỏe con người…

Tiến hành khám xét khẩn cấp các kho chứa khí, nơi ở và địa điểm liên quan đến đường dây, Công an thu hàng trăm bình khí N₂O các loại, hàng chục bao bóng cao su, nhiều thiết bị sang chiết, nén khí cùng phương tiện vận chuyển phục vụ hoạt động phạm tội.Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn tạm giữ số tiền đặc biệt lớn, lên đến hàng chục tỷ đồng, nhiều điện thoại, máy tính, sổ sách, chứng từ, dữ liệu điện tử thể hiện quá trình mua bán, giao dịch khí cười trong thời gian dài, với tần suất và doanh thu rất lớn.

Bước đầu xác định, chỉ tính từ ngày 1/1/2025 đến ngày 7/7/2025, số tiền Kiệt hưởng lợi bất chính từ việc buôn bán khí cười là gần 106 tỷ đồng. Đồng thời thu giữ 1563 bình kim loại dùng để chứa khí N₂O các loại; 3 kho bồn lớn có dung tích khoảng 30 tấn; 12 xe ô tô, 5 xe máyi.

Ngoài Kiệt giữ vai trò cầm đầu, còn có nhiều đối tượng tham gia với các vai trò khác nhau như quản lý kho, kế toán, tài xế giao hàng, người trung gian vận chuyển. Công an cũng làm rõ hành vi mua bán, tiêu thụ khí cười tại nhiều quán bar, pub, nhà hàng, là đầu ra trực tiếp của đường dây.

Các cơ sở này đã mua khí N₂O để bán lại cho khách sử dụng ngay tại chỗ, thu lợi bất chính, bất chấp tác hại của khí cười đối với sức khỏe người sử dụng và những hệ lụy phức tạp về an ninh, trật tự phát sinh từ hoạt động này. Đến nay, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Kiệt cùng 60 người liên quan và đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm, không bỏ lọt tội phạm.