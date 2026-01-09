Thông báo quan trọng tới tất cả chủ nhà nghỉ, khách sạn, căn hộ cho thuê

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài trên nền Internet là một bước tiến lớn về thủ tục hành chính, giúp chủ khách sạn, nhà nghỉ, homestay, căn hộ cho thuê và cả hộ gia đình có người nước ngoài được chủ động, mang lại sự tiện lợi tối đa cho người dân.

Chỉ mất vài phút thao tác trên máy, bạn có thể hoàn tất hồ sơ cho khách ngay lập tức, thể hiện sự chuyên nghiệp trong mắt khách hàng và tránh những khoản phạt không đáng có.

Theo đó, ngày 30/10/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 282 có hiệu lực từ ngày 15/12/2025.

Nghị định này được ban hành để thay thế Nghị định số 144, quy định chi tiết việc xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là Nghị định này đã tăng mạnh mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại của công dân Việt Nam và người nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam.

Quy định mới chia nhiều mức phạt dựa trên số lượng người không được khai báo, cụ thể như sau:

Nghị định nếu rõ, trên đây là mức phạt đối với cá nhân. Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký dưới tên tổ chức hoặc doanh nghiệp, mức phạt sẽ gấp đôi (tối đa có thể lên tới 40-60 triệu đồng).

Để khai báo tạm trú cho người nước ngoài, cần chuẩn bị những thông tin sau:

Chụp ảnh hoặc yêu cầu khách gửi ảnh; ảnh hộ chiếu (trang có ảnh và thông tin cá nhân, trang có dấu nhập cảnh hoặc trang có thị thực (Visa), thẻ tạm trú còn hạn); Thông tin về cơ sở lưu trú (Tên, loại hình, địa chỉ, số điện thoại, email của cơ sở lưu trú; Họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, số Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đăng ký); Thông tin của người nước ngoài (Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu, thời gian dự kiến tạm trú).

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết từng bước để khai báo tạm trú để tránh bị phạt:

Bước 1: Truy cập và đăng ký tài khoản khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua Trang thông tin điện tử

Truy cập Trang thông tin điện tử về khai báo tạm trú của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt cơ sở lưu trú và đăng ký/đăng nhập tài khoản.

Bước 2: Đăng ký tài khoản (nếu lần đầu làm)

Chọn mục "Đăng ký tài khoản"; Chọn loại tài khoản: Cơ sở lưu trú (Nếu bạn là khách sạn, nhà nghỉ), Cá nhân hoặc Hộ gia đình (Nếu bạn cho thuê căn hộ, homestay nhỏ hoặc cho bạn bè, người thân ở nhờ); Điền đầy đủ thông tin chủ nhà (Họ tên, CCCD, Số điện thoại, địa chỉ nhà cho thuê); Hoàn tất và đăng nhập.

Bước 3: Đăng nhập tài khoản và thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài

Sử dụng tên và mật khẩu vừa đăng ký để đăng nhập tài khoản. Sau đó, chọn Chức năng, Quản lý khách đang tạm trú, Thêm mới để thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài và điền đầy đủ các trường thông tin.