Thông báo khẩn tới những người nhận được cuộc gọi thông báo thu phí của EVN từ đầu số 1900.292900

Thời gian gần đây, người dân sinh sống trên địa bàn Thủ đô liên tục phản ánh về việc xuất hiện các cuộc gọi và tin nhắn từ số lạ với kịch bản lừa đảo vô cùng tinh vi. Các đối tượng thường tự xưng là nhân viên của Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) để thông báo về tình trạng mất điện cục bộ hoặc yêu cầu khách hàng phối hợp xử lý các vấn đề kỹ thuật. Đáng chú ý, chúng không chỉ dừng lại ở việc khai thác thông tin mà còn tìm cách điều hướng người dân gọi đến các đầu số lạ nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản và trục lợi cước viễn thông.

Thủ đoạn phổ biến nhất hiện nay là các đối tượng sử dụng danh nghĩa nhân viên điện lực để yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng với lý do xác minh sự cố, hỗ trợ hoàn phí dịch vụ hoặc đăng ký các chương trình ưu đãi mới. Thậm chí, một số trường hợp còn ghi nhận các đối tượng hướng dẫn khách hàng gọi đến các tổng đài chăm sóc khách hàng giả mạo, điển hình như đầu số 1900.292900. Đây thực chất là một "cái bẫy" cước phí khi người dùng sẽ bị trừ tới 8.000 đồng cho mỗi phút liên lạc, gây thiệt hại trực tiếp về kinh tế và tạo tâm lý hoang mang trong dư luận.

Trước tình hình này, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội đã chính thức đưa ra thông tin đính chính để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. EVNHANOI khẳng định đơn vị chỉ sử dụng duy nhất một đầu số Tổng đài Chăm sóc khách hàng là 19001288 để phục vụ mọi nhu cầu của người dân trên địa bàn Thủ đô. Đây là cổng thông tin chính thống hoạt động 24/24 giờ, hỗ trợ khách hàng từ việc tra cứu chỉ số điện, xử lý sự cố kỹ thuật đến giải đáp các thắc mắc về hóa đơn. Mọi đầu số khác tự xưng là tổng đài điện lực đều không có giá trị pháp lý và tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo cao.

Về quy trình làm việc, phía EVNHANOI nhấn mạnh rằng nhân viên điện lực tuyệt đối không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin bảo mật nhạy cảm qua điện thoại hoặc tin nhắn. Những dữ liệu như mật khẩu ứng dụng, mã xác thực OTP, số tài khoản ngân hàng hay ảnh chụp giấy tờ tùy thân luôn được yêu cầu bảo mật tuyệt đối. Việc yêu cầu cung cấp các thông tin này qua các kênh không chính thống là dấu hiệu rõ ràng của hành vi chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông mà người dân cần đặc biệt lưu tâm.

Để tự bảo vệ mình trong bối cảnh các dịch vụ công trực tuyến đang ngày càng phổ biến, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác và trang bị kỹ năng nhận diện thủ đoạn lừa đảo. Trong mọi trường hợp khi nhận được cuộc gọi có dấu hiệu bất thường, khách hàng nên giữ bình tĩnh, tuyệt đối không làm theo các hướng dẫn từ phía đầu dây bên kia và không truy cập vào các đường link lạ. Cách tốt nhất là chủ động ngắt máy và liên hệ trực tiếp với tổng đài chính thức 19001288 để được xác minh thông tin kịp thời.

Người dân nên thường xuyên cập nhật thông tin qua các kênh chính thống như Website, App EVNHANOI hoặc Fanpage của đơn vị để tránh rơi vào bẫy của tội phạm công nghệ cao.