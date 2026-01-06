Đình chỉ quán bar có nhân viên cầm xẻng dọa khách nước ngoài ở Nha Trang

Theo đó, lý do đình chỉ là quán Bluesea Beach & Bar chưa có giấy phép kinh doanh dịch vụ ăn uống. Việc đình chỉ để chấn chỉnh hoạt động kinh doanh trên bờ biển, đảm bảo an ninh trật tự, hình ảnh du lịch địa phương.

Theo lãnh đạo UBND phường Nha Trang, qua kiểm tra lực lượng chức năng của phường còn phát hiện một số vi phạm tại quán Bluesea Beach & Bar, hiện đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.

Nhân viên dùng xẻng dọa 2 du khách nước ngoài ở Nha Trang

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, một nhóm nhân viên quán Bluesea Beach & Bar đã cầm xẻng, ghế dọa đánh du khách nước ngoài trong clip lan truyền trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận.

Đại diện quán Bluesea Beach & Bar xác nhận có việc nhân viên quán này dọa đánh khách như clip, vụ việc xảy ra vào dịp Tết dương lịch. Thời điểm xảy ra mâu thuẫn, 2 vị khách nước ngoài đã sử dụng nhiều bia rượu, tự ý vào quán và ngồi chung bàn với 2 nữ khách người Việt Nam đang có mặt từ trước.

Clip nhân viên dùng xẻng dọa 2 du khách nước ngoài ở Nha Trang



