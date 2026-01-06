Khởi tố chủ rạp cưới Bùi Đức Nghĩa

Ngày 6/1, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Đức Nghĩa (sinh năm 1977, trú tại xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội “Cản trở giao thông đường bộ” theo Điều 261 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 12/2025, gia đình ông Nguyễn Hải Long (sinh năm 1966, trú xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ) có kế hoạch tổ chức đám cưới cho con vào các ngày 3 và 4/1/2026, đồng thời thuê Bùi Đức Nghĩa lắp dựng rạp cưới. Sáng 1/1/2026, mặc dù biết rõ việc dựng rạp trên đường liên thôn là tuyến giao thông công cộng, việc chiếm dụng vỉa hè và một phần lòng đường chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, Bùi Đức Nghĩa vẫn tiến hành lắp dựng rạp cưới.

Đến chiều 4/1/2026, sau khi đám cưới kết thúc, gia đình chủ nhà yêu cầu tháo dỡ rạp để hoàn trả mặt bằng giao thông. Tuy nhiên, do khung rạp có kích thước lớn, quá trình tháo dỡ gặp nhiều khó khăn và kéo dài, đến tối cùng ngày vẫn chưa hoàn tất, nhiều cột trụ rạp còn tồn tại trên phần đường giao thông.

Bùi Đức Nghĩa (sinh năm 1977, trú tại xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ) tại cơ quan điều tra

Khoảng 20 giờ cùng ngày, anh Đặng Việt Cường (sinh năm 1988, trú xã Bình Nguyên) điều khiển xe mô tô đã va chạm vào một cột trụ rạp cưới còn sót lại trên đường, dẫn đến bị thương nặng và tử vong sau đó.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, tử thi và tổ chức điều tra theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả điều tra ban đầu xác định, hành vi lắp dựng rạp cưới lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, không bảo đảm an toàn giao thông của Bùi Đức Nghĩa là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn, vi phạm khoản 20 Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Ngày 5/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Đức Nghĩa về tội “Cản trở giao thông đường bộ”. Đối với hành vi của chủ hộ tổ chức đám cưới, cơ quan điều tra cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xem xét, xử lý theo quy định, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.