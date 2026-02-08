Tài khoản có nhiều giao dịch liên tiếp lên tới 2 tỷ đồng: Công an điều tra người đàn ông

Trong quá trình giám sát thường xuyên, Ngân hàng Qishang chinh nhánh Vân Nam (Trung Quốc) phát hiện một thẻ ngân hàng đứng tên khách hàng họ Cao 36 tuổi, vốn đã lâu không sử dụng bất ngờ phát sinh nhiều giao dịch chuyển khoản liên tiếp trong thời gian rất ngắn, với tổng số tiền vượt quá 600.000 NDT (khoảng 2,2 tỷ đồng).

Dòng tiền thể hiện đặc điểm bất thường “vào nhanh – ra nhanh”. Hệ thống ngân hàng bước đầu đánh giá đây là giao dịch có nguy cơ cao liên quan đến lừa đảo.

Ngân hàng lập tức áp dụng biện pháp kiểm soát khẩn cấp đối với tài khoản này, đồng thời chuyển toàn bộ manh mối liên quan sang Công an Vân Nam (Trung Quốc) để phối hợp điều tra sâu hơn về dòng tiền bất thường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cảnh sát nhanh chóng vào cuộc và tìm được chủ thẻ liên quan là ông Cao. Qua điều tra chi tiết, cảnh sát phát hiện một nhóm tội phạm đã sử dụng chiêu trò “làm hộ thủ tục vay vốn”, lấy lý do “tạo dòng tiền để nâng hạn mức vay”, dụ dỗ ông Cao cung cấp thẻ ngân hàng và hỗ trợ chuyển tiền.

Sau khi ông Cao chuyển ra 80.000 NDT (khoảng 300 triệu đồng), ngân hàng kịp thời kích hoạt cơ chế kiểm soát khẩn cấp, ngăn chặn việc thất thoát thêm tiền.

Tiếp tục mở rộng điều tra và truy vết, cảnh sát xác định được hai nghi phạm liên quan đến hoạt động “chạy điểm” rửa tiền là Lưu và Dương, và đã bắt giữ cả hai. Qua thẩm vấn, hai đối tượng khai nhận dù biết rõ số tiền liên quan là tiền phạm pháp, nhưng vẫn giúp chuyển dịch dòng tiền.

Qua trường hợp này, cảnh sát khuyến cáo:

Những lời quảng cáo kiểu “cung cấp thẻ ngân hàng để tạo dòng tiền, đổi lại khoản vay lớn” hoàn toàn là chiêu trò lừa đảo. Việc cho mượn hoặc bán tài khoản ngân hàng có thể khiến người dùng vướng vào tội danh “tiếp tay cho hành vi phạm pháp” hoặc “che giấu nguồn tiền phạm tội”.

Khi vay vốn, hãy thực hiện qua các tổ chức tài chính chính quy, đồng thời cảnh giác với mọi yêu cầu cung cấp mật khẩu thẻ, mã xác thực hoặc phối hợp chuyển tiền, đây đều là thủ đoạn phổ biến của các đối tượng lừa đảo.

Nếu thẻ ngân hàng lâu không sử dụng bỗng bị kích hoạt và xuất hiện giao dịch bất thường, ngân hàng sẽ chủ động liên hệ để xác minh. Hãy tích cực phối hợp và cung cấp thông tin chính xác để tránh việc tài khoản bị kẻ xấu lợi dụng.