Rong biển nấu cháo cho trẻ em xuất xứ Trung Quốc nhưng đội lốt hàng Việt

Ngày 8-2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa phối hợp với Viện KSND khu vực IV – Đà Nẵng điều tra, phát hiện và khởi tố đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm trên địa bàn Đà Nẵng.

Công an kiểm tra, thu giữ lô hàng rong biển Trung Quốc đội lốt hàng Việt

Trước đó, qua nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện trên thị trường thành phố Đà Nẵng xuất hiện nhiều đơn vị doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh, phân phối mặt hàng rong biển khô (tên thường gọi rong mứt - là mặt hàng rất được ưa chuộng trong thời gian gần đây, đặc biệt là trẻ nhỏ) các loại có xuất xứ Việt Nam với nguồn cung hàng quanh năm và có giá chào bán rẻ hơn so với mặt bằng chung.

Vấn đề bất thường ở đây là rong mứt sản xuất ở Việt Nam thường chỉ có theo mùa cố định, giá bán cao hơn so với rong được nhập khẩu nước ngoài.

Khởi tố cặp vợ chồng giám đốc Công ty Dana Food

Số rong biển được sử dụng để nấu cháo, đặc biệt thường dành cho trẻ em

Qua theo dõi, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện nổi lên Công ty TNHH SX&TM DANA FOOD (Công ty DANA FOOD, địa chỉ 05 Nguyễn Minh Chấn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) có nhiều biểu hiện nghi vấn như đã nêu trên.

Quá trình điều tra xác định Công ty DANA FOOD do Nguyễn Tấn Hiền (27 tuổi) và vợ là Đỗ Thị Thùy Trang (26 tuổi) làm chủ có nhiều dấu hiệu vi phạm như giá bán các mặt hàng rong mứt mang thương hiệu DANAFOOD của Công ty này rẻ hơn so với mặt bằng chung hàng cùng loại trên thị trường.

Đặc biệt, công ty này tự công bố sản phẩm rong biển thương hiệu DANAFOOD là có xuất xứ Việt Nam nhưng trên thực tế đây là hàng nhập Trung Quốc.

Trên cơ sở chứng cứ, tài liệu thu thập được, cùng với sự phối hợp chặt chẽ, có sự kiểm sát của Viện KSND khu vực IV – Đà Nẵng; Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Hiền và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Thị Thùy Trang.

Qua khám xét đồng loạt trụ sở và kho hàng của Công ty DANAFOOD, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 7.000 sản phẩm rong biển khô các loại là hàng giả, cùng hàng chục nghìn vỏ bao bì, nguyên, vật liệu dùng để sản xuất hàng giả.