Bắt quả tang chủ cơ sở gạo Phạm Văn Hùng SN 1974

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt quả tang Phạm Văn Hùng (sinh năm 1974, trú tại tổ dân phố 5 Đại Nài, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) đang có hành vi đóng gói, sản xuất gạo giả nhãn hiệu gạo “Thơm Lài Sữa” của Công ty TNHH Cỏ May.

Tiến hành kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2,75 tấn gạo, được đóng gói trong 275 bao bì giả, in thông tin nhãn hiệu “Cỏ May – Chất lượng thay lời nói” và chỉ dẫn địa lý nơi sản xuất của Công ty TNHH Cỏ May (địa chỉ: số 186, Quốc lộ 80, ấp Thạnh Phú, xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp).

Lực lượng chức năng thu giữ 2,75 tấn gạo, được đóng gói trong 275 bao bì giả, in thông tin nhãn hiệu “Cỏ May – Chất lượng thay lời nói”. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Phạm Văn Hùng khai nhận đã mua loại gạo Sóc dẻo giá rẻ, có nguồn gốc trôi nổi trên thị trường, sau đó sử dụng bao bì giả mạo nhãn hiệu “Thơm Lài Sữa” của Công ty TNHH Cỏ May để đóng gói, sản xuất gạo giả bán cho Trần Kim Thơ (sinh năm 1972, trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) với giá 13 triệu đồng/tấn nhằm thu lợi bất chính. Trước thời điểm bị phát hiện, Hùng đã bán cho Trần Kim Thơ 02 tấn gạo giả cùng nhãn hiệu nêu trên.

Tổng khối lượng gạo giả Hùng đã bán cho Thơ là 4,78 tấn, toàn bộ số hàng hoá này cơ quan điều tra đã tiến hành thu giữ và xác định trị giá khoảng 90 triệu đồng, ngoài ra Hùng còn bán số lượng lớn gạo giả nhãn hiệu khác cho nhiều người dân và cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hùng. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 05/02/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hùng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực”, quy định tại Khoản 1, Điều 193 Bộ luật Hình sự, để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.