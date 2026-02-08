Vợ chồng và 2 bé gái mắc kẹt trong vụ cháy nhà giữa đêm ở TP.HCM

Trước đó, khoảng 2h30 cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bùng lên tại căn nhà rộng khoảng 70 m2 trên đường số 36, phường Tân Hưng. Ngọn lửa bén vào đồ đạc và xe máy ở tầng trệt.

Do căn nhà chỉ có một lối ra vào, khói nhanh chóng lan lên các tầng, khiến 4 người gồm hai vợ chồng (32 và 34 tuổi) cùng 2 con gái (3–5 tuổi) ngủ trên lầu bị mắc kẹt. Người dân xung quanh phát hiện sự việc, hô hoán dập lửa nhưng không thành.

Hiện trường vụ cháy

Nhận tin, lực lượng chức năng có mặt chữa cháy và cứu người. Lực lượng cứu hỏa mặc đồ bảo hộ, bắc thang tiếp cận các tầng lầu, đưa 4 người đứng ở lan can xuống đất an toàn trong khói đen mù mịt. Khi các nạn nhân được giải cứu, nhiều người dân theo dõi đã vỗ tay vui mừng.

Ít phút sau, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Cảnh sát đã ngăn không cho cháy sang nhà bên cạnh…Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.