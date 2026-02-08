Đội cứu hộ 116 chia sẻ hành trình xúc động tại Gala WeChoice 2025: "Tôi cũng từng bị chìm ở biển"

Clip Đội cứu hộ 116 tại Gala WeChoice Awards 2025

Tối 7/2, tại Gala WeChoice Awards 2025 với chủ đề “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”, Đội cứu hộ - cứu nạn miễn phí 116 được xướng tên trong Top 10 Nhân vật Truyền cảm hứng.

Sự ghi nhận dành cho một tập thể không hoạt động vì danh tiếng, không thu phí, không hứa hẹn kết quả, nhưng luôn xuất hiện ở những thời điểm khó khăn nhất, để đi đến cùng với các gia đình nạn nhân.

Đội 116 cùng nhà báo Thu Uyên - Một trong 5 thành viên Hội đồng thẩm định WeChoice Awards 2025

Trên sân khấu WeChoice, anh Nhâm Quang Văn, Tổng đội trưởng Đội 116, đã chia sẻ ngắn gọn về hành trình gần 6 năm gắn bó với công tác cứu hộ cứu nạn. Anh kể về những biến cố cá nhân, về lần chính mình từng bị chìm dưới biển và được người dân cứu sống, để rồi từ đó lựa chọn một con đường khác cho cuộc đời.

“Trải qua nhiều biến cố trong gần 6 năm vừa qua, tôi cũng từng bị chìm ở biển được người dân cứu vào” - anh Văn chia sẻ.

Từ những ngày đầu kêu gọi hỗ trợ bà con vùng lũ năm 2020, đến nay Đội 116 đã có hơn 500 thành viên và cộng tác viên trên khắp cả nước, tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thiên tai và dạy bơi, trang bị kỹ năng sinh tồn miễn phí cho cộng đồng, đặc biệt là các em nhỏ. Mỗi năm, đội tham gia hàng trăm ca tìm kiếm, nhiều ca không hẹn trước, không có thời hạn, không biết trước kết quả.

Anh Nhâm Quang Văn chia sẻ trên sân khấu Gala Wechoice Awards

Nhắc lại năm 2025 trên sân khấu WeChoice Awards, có lẽ đối với anh Nhâm Quang Văn cũng như toàn thể thành viên của Đội 116, đó là những ký ức không thể quên. Trong vụ chìm tàu Vịnh Xanh 58 khiến 39 người thiệt mạng, Đội 116 đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng tham gia tìm kiếm suốt 9 ngày liên tiếp, trong điều kiện thời tiết phức tạp và áp lực tâm lý nặng nề. Đó là những ngày mà mỗi lần ra khơi đều mang theo hy vọng mong manh của các gia đình đang chờ tin.

Không lâu sau, cơn bão lớn đổ bộ vào Phú Yên, gây thiệt hại nặng nề cho người dân. Đội 116 tiếp tục có mặt, hoàn thành công tác hỗ trợ, cứu hộ giữa vùng thiên tai với sự chung tay của nhiều cá nhân, đơn vị.

Sau 5 năm hoạt động, Đội 116 đã hỗ trợ tìm kiếm hơn 1.000 nạn nhân, giúp đỡ hơn 1.100 gia đình và dạy bơi, kỹ năng sinh tồn miễn phí cho hơn 2.000 người. Với anh Nhâm Quang Văn và các thành viên, đó không phải là thành tích để kể công, mà là lý do để tiếp tục.

Với Đội cứu hộ - cứu nạn miễn phí 116, giải thưởng tại WeChoice Awards 2025 không phải là đích đến, mà là một dấu mốc để hành trình ấy được nhìn thấy rõ hơn. Sự vinh danh dành cho họ không nằm ở ánh đèn sân khấu, mà ở niềm tin của cộng đồng dành cho một tập thể luôn chọn xuất hiện khi người khác cần nhất, dù không ai đảm bảo điều gì phía trước. Và sau khoảnh khắc được xướng tên, những chiếc áo cứu hộ ấy rồi sẽ lại rời sân khấu, trở về với biển, với sông, với những cuộc gọi khẩn trong đêm. Bởi “viết tiếp câu chuyện Việt Nam”, với Đội 116, đơn giản là tiếp tục đi, tiếp tục ở đó, khi ai đó cần được cứu.