Không chỉ kinh doanh, truyền thông giải trí Việt cũng đang vươn mình ra biển lớn

Những năm gần đây, lĩnh vực truyền thông và giải trí Việt Nam đang có những bước chuyển mình rõ rệt, phản ánh sự thay đổi trong đời sống văn hóa và nhu cầu tinh thần của xã hội. Không chỉ nở rộ tại thị trường trong nước, nhiều doanh nghiệp và sản phẩm giải trí Việt đã bắt đầu mở rộng tầm ảnh hưởng ra quốc tế, từng bước đưa nội dung, con người và giá trị sáng tạo Việt Nam tiếp cận khán giả toàn cầu.

Xu hướng này cũng được phản chiếu rõ nét trong hạng mục “Vươn mình ra biển lớn” của WeChoice Awards 2025 với chủ đề “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”, nơi ghi nhận những đại diện tiêu biểu của lĩnh vực truyền thông, giải trí đang bền bỉ chinh phục các thị trường và chuẩn mực mới. Trong đó, DatViet VAC và Zeit Media là hai cái tên nổi bật, đại diện cho hai hướng đi khác nhau nhưng cùng chung khát vọng đưa truyền thông Việt vươn ra biển lớn.

DatVietVAC và hành trình đưa giải trí Việt ra sân chơi toàn cầu

Trong bối cảnh công nghiệp giải trí và nội dung số toàn cầu phát triển nhanh chóng, DatVietVAC khẳng định vai trò là một trong những đơn vị tiên phong của Việt Nam trong hành trình đưa nội dung giải trí nội địa vươn ra thế giới. Với tầm nhìn chiến lược dài hạn và định hướng quốc tế rõ ràng, DatVietVAC không chỉ sản xuất các chương trình giải trí, mà còn chủ động kết nối văn hóa Việt với cộng đồng toàn cầu, góp phần định vị bản sắc và năng lực sáng tạo của Việt Nam thông qua những nội dung mang đậm dấu ấn bản địa.

Thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ về phát triển công nghiệp văn hóa, DatVietVAC tiên phong sáng tạo nên những chương trình giải trí 100% Original Vietnam, ghi dấu ấn với Vũ trụ "Say Hi" gồm các chương trình như Anh Trai “Say Hi”, Em Xinh “Say Hi” được yêu thích bởi khán giả trong nước và quốc tế, thu hút hàng tỷ lượt xem toàn cầu và tiếp cận nhóm khán giả đa dạng.

Thành công này cho thấy sức hút của nội dung Việt khi được đầu tư bài bản và phát triển theo chiến lược dài hơi. Anh Trai "Say Hi" đã trở thành một thương hiệu âm nhạc mang tầm vóc quốc gia, một niềm cảm hứng sáng tạo, và một biểu tượng của niềm tự hào Việt Nam với sự đồng bộ đến từ khâu hình thành ý tưởng, sáng tạo nội dung, sản xuất, đến truyền thông và thương mại hóa.

DatVietVAC đã tạo nên chuỗi concert âm nhạc xuyên suốt từ 2024 – 2025 tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Las Vegas (Hoa Kỳ). Đặc biệt, Anh Trai “Say Hi” Concert tại Las Vegas không chỉ đánh dấu cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên một chương trình văn hóa – âm nhạc Việt Nam được tổ chức tại một địa điểm mang tầm biểu tượng quốc tế. Việc cả chương trình và ekip Việt ra biểu diễn tại nước ngoài, nhất là tại sân khấu PH Live – Planet Hollywood, Las Vegas - trung tâm của ngành công nghiệp giải trí Hoa Kỳ, không chỉ đơn thuần là một buổi biểu diễn, mà còn khẳng định đẳng cấp và tầm nhìn chiến lược của DatVietVAC.

Mục tiêu lớn của DatVietVAC đóng góp cho ngành công nghiệp giải trí quốc gia rất rõ ràng: Sẵn sàng mang âm nhạc Việt bước ra thế giới, không chỉ để việc xây dựng những trải nghiệm văn hóa, kết nối cộng đồng người Việt toàn cầu, mà còn định vị tầm vóc và tiêu chuẩn quốc tế cho sản phẩm văn hóa Việt Nam.

Một dấu mốc quan trọng trong hành trình vươn ra quốc tế của DatVietVAC là sự ra đời của VieON Global, phiên bản quốc tế của nền tảng giải trí số VieON. Từ mục tiêu phục vụ cộng đồng người Việt ở nước ngoài, VieON Global dần trở thành cầu nối văn hóa, giúp lan tỏa tiếng nói, hình ảnh và giá trị văn hóa Việt đến kiều bào tại Mỹ, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand và nhiều thị trường khác. Với định hướng mở rộng tới hơn 20 thị trường và kho nội dung hơn 10.000 giờ tiếng Việt, nền tảng này góp phần đưa nội dung Việt tiến gần hơn tới khán giả toàn cầu.

Đây là những bước đi tiên phong chứng minh rằng Việt Nam sẵn sàng tạo tham gia chuỗi giá trị kinh tế văn hóa toàn cầu, gia nhập đường đua với các cường quốc văn hóa trong khu vực và thế giới.

Zeit Media và dấu ấn bản lĩnh sáng tạo

Nếu DatVietVAC đại diện cho hành trình vươn ra biển lớn của ngành giải trí Việt Nam, thì Zeit Media là minh chứng tiêu biểu cho bản lĩnh của thế hệ doanh nghiệp truyền thông mới, khẳng định năng lực sáng tạo và triển khai chuyên nghiệp các dự án quy mô lớn. Đặc biệt trong năm 2025, Zeit Media để lại dấu ấn rõ nét khi được tin tưởng giao thực hiện nhiều dự án truyền thông chính trị quốc gia quan trọng.

Trong bối cảnh ngành truyền thông vận hành ngày càng nhanh và thiên về hiệu ứng ngắn hạn, Zeit Media lựa chọn con đường khó: đầu tư vào chiều sâu nội dung, trải nghiệm và giá trị dài hạn. Đơn vị xác lập triết lý phát triển rõ ràng, không chỉ làm đúng, mà còn làm tốt, làm đẹp và làm chuẩn. Từ chiến lược nội dung, thiết kế trải nghiệm đến tổ chức vận hành, mỗi dự án đều được tiếp cận bằng tư duy sản phẩm sáng tạo hiện đại, nhưng đặt trên nền tảng kỷ luật và tiêu chuẩn cao. Chính cách tiếp cận này giúp Zeit Media từng bước xây dựng uy tín vững chắc và được tin tưởng giao triển khai nhiều dự án quy mô lớn, phức tạp và có tầm ảnh hưởng rộng.

Trên nền tảng đó, Zeit Media đảm nhận vai trò tổ chức và triển khai các chương trình thuộc lĩnh vực Truyền thông Chính trị & An ninh Quốc gia - một mảng đặc thù đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, tư duy chiến lược ở tầm cao cùng năng lực quản trị rủi ro nghiêm ngặt. Với Zeit Media, các dự án mang tính chính luận và quốc gia không chỉ là bài toán kỹ thuật, mà còn là sứ mệnh, nơi năng lực sáng tạo được sử dụng để phụng sự lợi ích công, kết nối thông tin và lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng.

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn bứt phá của Zeit Media khi đơn vị ghi dấu ấn qua loạt dự án quy mô lớn, đặc biệt trong lĩnh truyền thông chính trị quốc gia quan trọng như Công ước Hà Nội - Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng; Triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường” và Triển lãm 80 năm Công an Nhân dân Việt Nam trong khuôn khổ triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”; chiến dịch “Vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam” với gần 10 sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân; chiến dịch cộng đồng “Không Một Mình” hưởng ứng Công ước Hà Nội… Những dự án này cho thấy năng lực triển khai toàn diện của Zeit Media, từ sáng tạo nội dung, tổ chức sự kiện quy mô lớn đến kiểm soát rủi ro ở mức cao.

Dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Nguyễn Hữu Trung cùng triết lý Art Comes First, Zeit Media từng bước khẳng định vị thế một đơn vị truyền thông sáng tạo hàng đầu. Hành trình “vươn mình ra biển lớn” của Zeit Media không chỉ nằm ở quy mô hay danh tiếng, mà còn ở việc kiến tạo những chuẩn mực mới cho ngành bằng chất lượng, chiều sâu và giá trị xã hội bền vững.

Từ giải trí đại chúng đến các chương truyền thông chính trị và an ninh quốc gia, những đại diện như DatViet VAC và Zeit Media cho thấy ngành truyền thông Việt Nam đang bước vào giai đoạn trưởng thành với nội lực vững vàng và tầm nhìn dài hạn. Hạng mục “Vươn mình ra biển lớn” của WeChoice Awards 2025 vì thế không chỉ là sự ghi nhận thành tựu, mà còn phản ánh khát vọng chung của doanh nghiệp Việt trong việc khẳng định bản sắc, trách nhiệm xã hội và vị thế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.