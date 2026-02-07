Giải trí Việt trước bài toán hội nhập: Từ nội dung đơn lẻ đến hệ sinh thái toàn cầu

Kiến tạo hệ sinh thái giải trí Việt hội nhập toàn cầu

Trong bối cảnh ngành công nghiệp giải trí toàn cầu dịch chuyển mạnh mẽ theo hướng số hóa và xuyên biên giới, “vươn mình” không còn là câu chuyện xuất khẩu nội dung đơn lẻ, mà là bài toán xây dựng hệ sinh thái văn hóa có khả năng hội nhập quốc tế. DatVietVAC khẳng định vị thế là một trong những đơn vị tiên phong, dẫn dắt nội dung - giải trí Việt Nam vươn mình ra biển lớn. Với tư duy chiến lược dài hạn và định hướng quốc tế rõ ràng, DatVietVAC đã thúc đẩy kết nối văn hóa Việt Nam với cộng đồng quốc tế, góp phần định vị bản sắc và năng lực sáng tạo của Việt Nam thông qua các sản phẩm mang tính bản địa cao.

Trên phương diện sản xuất, DatVietVAC sáng tạo các format “100% Original Vietnam”, phát triển các sản phẩm giải trí mang bản sắc Việt, nhưng được thiết kế theo chuẩn mực quốc tế. Những chương trình như Anh Trai “Say Hi”, Em Xinh “Say Hi” không chỉ tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong nước mà còn tiếp cận lượng lớn khán giả quốc tế lớn, bao gồm cả cộng đồng người hâm mộ Kpop, Cpop, Tpop. Đây là dấu hiệu cho thấy nội dung Việt Nam hoàn toàn có khả năng bước vào dòng chảy văn hóa giải trí khu vực và thế giới nếu được đầu tư bài bản về sản xuất và chiến lược truyền thông.

Song song với nội dung, DatVietVAC tập trung xây dựng hạ tầng phân phối toàn cầu thông qua VieON Global, phiên bản quốc tế của nền tảng số VieON. Từ mục tiêu ban đầu là phục vụ cộng đồng người Việt ở nước ngoài, VieON Global dần được định vị như một cầu nối văn hóa số, đưa hơn 10.000 giờ nội dung tiếng Việt đến hơn 20 thị trường, từ Mỹ, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc đến New Zealand và nhiều quốc gia khác.

VieON Global - cầu nối văn hóa Việt trong không gian số toàn cầu

Không chỉ là nền tảng giải trí, VieON Global còn đóng vai trò kết nối cộng đồng, giúp thế hệ người Việt xa xứ duy trì mối liên hệ với ngôn ngữ, văn hóa và đời sống tinh thần quê hương. Việc nội dung Việt được phân phối đa nền tảng, đa ngôn ngữ cũng mở ra khả năng tiếp cận khán giả quốc tế, từng bước đưa văn hóa Việt trở thành một phần của không gian giải trí toàn cầu.

Ở tầng sâu hơn, chiến lược của DatVietVAC không dừng ở việc “đưa nội dung ra nước ngoài”, mà hướng tới việc xây dựng một mô hình công nghiệp văn hóa Việt Nam có năng lực hội nhập thực chất, trong đó nội dung, công nghệ và cộng đồng cùng vận hành như một hệ sinh thái thống nhất.

Văn hóa Việt trên sân chơi quốc tế

Bước đi tiếp theo trong hành trình “vươn mình ra biển lớn” của DatVietVAC là mở rộng từ nội dung số sang kiến tạo trải nghiệm văn hóa Việt trên không gian quốc tế. Điều này được thể hiện rõ qua các sự kiện giải trí - văn hóa mang quy mô toàn cầu, tiêu biểu là Anh Trai “Say Hi” Concert tổ chức tại Las Vegas, một trong những trung tâm giải trí lớn nhất thế giới.

Anh Trai “Say Hi” Concert tại Las Vegas, dấu ấn đưa văn hóa Việt chạm tới không gian giải trí toàn cầu

Việc tổ chức concert tại Mỹ không chỉ mang ý nghĩa biểu diễn nghệ thuật, mà còn là một tuyên bố chiến lược: đưa nghệ sĩ Việt, sản phẩm Việt và văn hóa Việt bước vào hệ sinh thái giải trí quốc tế bằng chuẩn mực tổ chức, sản xuất và trải nghiệm toàn cầu. Đây là bước chuyển quan trọng từ “xuất khẩu nội dung” sang “xuất khẩu trải nghiệm văn hóa”.

Thông qua các sự kiện quốc tế, DatVietVAC đồng thời tạo ra không gian kết nối cộng đồng người Việt toàn cầu, nơi giải trí trở thành phương tiện gắn kết bản sắc, ký ức văn hóa và cảm thức cộng đồng. Với nghệ sĩ Việt, đây cũng là cơ hội tiếp cận môi trường biểu diễn có tiêu chuẩn cao, mở rộng biên độ nghề nghiệp và vị thế quốc tế.

Ở tầm chiến lược, DatVietVAC đang góp phần đặt nền móng cho quá trình chuyển hóa thương hiệu doanh nghiệp thành sức mạnh mềm văn hóa, nơi nội dung giải trí không chỉ mang giá trị thương mại mà còn mang giá trị định vị hình ảnh quốc gia. Việc tích hợp công nghệ, dữ liệu người dùng, sản xuất nội dung quy mô lớn và chiến lược quốc tế hóa cho thấy một hướng đi dài hạn, bài bản của doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên công nghiệp văn hóa.

Trên hành trình hội nhập toàn cầu, DatVietVAC vẫn giữ giá trị cốt lõi là sáng tạo thuần Việt, đặt cộng đồng và bản sắc văn hóa làm trung tâm phát triển. Đây không chỉ là chiến lược thương hiệu, mà là một cách tiếp cận phát triển ngành, nơi doanh nghiệp trở thành chủ thể kiến tạo giá trị văn hóa, góp phần nâng cao vị thế văn hóa Việt Nam trong bản đồ sáng tạo toàn cầu.

DatVietVAC được thành lập năm 1994, là doanh nghiệp truyền thông tư nhân đầu tiên tại Việt Nam. Trải gần 30 năm phát triển, DatVietVAC đã mở rộng từ hoạt động truyền thông - quảng cáo sang xây dựng một hệ sinh thái giải trí - truyền thông - công nghệ tích hợp, theo đuổi chiến lược dài hạn dựa trên ba trụ cột: nội dung gốc - hạ tầng số - kết nối cộng đồng.

Hệ sinh thái của DatVietVAC hiện bao gồm Khối Sáng tạo & Sản xuất Nội dung, Quản lý nghệ sĩ, nền tảng số VieON/VieON Global, cùng các hoạt động văn hóa - giải trí quy mô trong và ngoài nước. Doanh nghiệp từng bước mở rộng không gian hoạt động ra khu vực và toàn cầu, góp phần đưa nội dung và giải trí Việt tham gia sâu hơn vào dòng chảy công nghiệp văn hóa thế giới, đồng thời định vị bản sắc sáng tạo Việt Nam trong bức tranh hội nhập quốc tế.