Những lưu ý quan trọng khi mua hàng online, gửi chuyển phát nhanh dịp cận Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm trực tuyến và gửi hàng tăng mạnh khiến nhiều bưu cục trên địa bàn TPHCM rơi vào tình trạng quá tải, thời gian giao nhận kéo dài so với ngày thường.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại nhiều bưu cục lớn, lượng hàng tồn chờ xử lý tăng cao, kho bãi chật kín hàng hóa. Nhân viên các đơn vị vận chuyển cho biết thời gian giao hàng nội thành TPHCM hiện chậm từ nửa ngày đến 1 ngày. Với các đơn hàng liên tỉnh, thời gian giao có thể kéo dài thêm 2-3 ngày so với bình thường.

Đối với các đơn gửi ra phía Bắc, đặc biệt là tuyến TPHCM – Hà Nội, thời gian vận chuyển có thể mất từ 5-6 ngày hoặc lâu hơn. Trong bối cảnh cận Tết, nhiều đơn hàng khó có khả năng đến tay người nhận đúng hạn nếu không sử dụng dịch vụ hỏa tốc.

Một bưu cục của Viettel Post chất đầy hàng hóa chờ giao

Trước áp lực quá tải, một số đơn vị vận chuyển đã hạn chế hoặc tạm ngừng tiếp nhận các mặt hàng có nguy cơ cao. Đặc biệt, hàng lạnh, thực phẩm dễ hư hỏng và hàng hóa cồng kềnh hiện không còn được ưu tiên nhận gửi.

"Hiện bưu cục không nhận hàng lạnh từ TPHCM gửi ra Hà Nội do rất khó giao kịp trước Tết. Với hàng khô đi các tỉnh phía Bắc, người gửi nên sử dụng dịch vụ hỏa tốc và liên hệ nhân viên để được tư vấn phương án phù hợp, tránh hư hỏng và chậm phát" - một nhân viên Viettel Post tại TPHCM chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Viettel Post cho biết trong giai đoạn từ ngày 9-2 đến 20-2, đơn vị tạm ngừng tiếp nhận một số loại hàng hóa như thực phẩm, đồ ăn dễ hư hỏng (hoa quả, giò chả, bánh chưng…), cùng các mặt hàng đặc thù có chiều dài trên 1,5m hoặc trọng lượng trên 150kg. Viettel Post nghỉ Tết 6 ngày, từ 15-2 đến hết 20-2 và hoạt động trở lại từ ngày 21-2.

Trong khi đó, ông Phan Bình, Giám đốc Thương hiệu J&T Express Việt Nam, cho biết doanh nghiệp đã chủ động tối ưu luồng vận hành bằng việc khai thác hệ thống hub vệ tinh, qua đó điều tiết sản lượng hàng hóa theo từng khu vực.

"Chúng tôi làm việc sớm với các shop để hỗ trợ đóng gói, đồng thời điều phối xe lấy hàng đúng thời điểm. Lực lượng giao nhận tuyến đầu được tăng cường ca làm, đi sớm hơn và về trễ hơn trong những ngày cao điểm. Hàng hóa về bưu cục sẽ được ưu tiên tổ chức phát ngay" - ông Phan Bình nói.

J&T Express cũng thông báo tạm ngừng toàn bộ hoạt động giao – nhận từ ngày 16-2 đến hết ngày 20-2 và hoạt động trở lại từ ngày 21-2.

Đại diện Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cho biết sản lượng bưu gửi trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2026 tăng 25-30% so với ngày thường và tăng 10-15% so với cùng kỳ năm trước. Ngày cao điểm, toàn mạng lưới xử lý gần 1 triệu bưu gửi mỗi ngày.

Để bảo đảm hàng hóa thông suốt, Vietnam Post triển khai giám sát vận hành 24/7, tổ chức phát hết hàng trong ca, trong ngày, hạn chế tối đa tình trạng tồn đọng sau Tết.

Các doanh nghiệp vận chuyển khuyến nghị người dân chủ động gửi hàng sớm, đặc biệt với đơn liên tỉnh; đóng gói đúng quy chuẩn, cung cấp đầy đủ thông tin người gửi – người nhận và theo dõi sát lịch nghỉ Tết của các đơn vị.

Đồng thời, người dân cần cảnh giác với các hình thức lừa đảo giả mạo đơn vị vận chuyển, không cung cấp mã OTP, thông tin cá nhân hay thực hiện thanh toán qua các đường link không chính thống.



