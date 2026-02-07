Công an TPHCM bắt giam người lập hàng loạt tài khoản để làm chuyện bất chính

Ngày 7-2, Cơ quan an ninh điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Hiếu (38 tuổi) về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Thực hiện cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng An ninh nội địa phát hiện Hiếu có dấu hiệu tàng trữ, mua bán trái phép súng, đạn, linh kiện súng quân dụng, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Nguyễn Thanh Hiếu cùng kho súng đạn bị Công an TPHCM phát hiện

Người đàn ông này đã tạo lập nhiều tài khoản mạng xã hội với các thông tin khác nhau và cực kỳ cảnh giác để thực hiện hành vi mua bán vũ khí trái phép.

Clip Công an TPHCM phát hiện kho súng của Nguyễn Thanh Hiếu

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh nội địa đã phối hợp các đơn vị liên quan bắt quả tang, đấu tranh, làm rõ hành vi của đối tượng.

Qua đó, lực lượng chức năng thu giữ: 3 khẩu súng, 92 hộp tiếp đạn, hàng trăm viên đạn; cùng số lượng lớn linh kiện súng, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Ngoài ra, quá trình điều tra xác định từ năm 2016 đến khi bị phát hiện, thông qua mạng xã hội, Nguyễn Thanh Hiếu đã bán nhiều súng, đạn, linh kiện súng, công cụ hỗ trợ cho nhiều người trên địa bàn TPHCM và các địa phương lân cận.