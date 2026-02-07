VPBank, MB, BIDV đồng loạt phát thông báo cận Tết: Tuyệt đối không làm điều này nếu không muốn mất tiền

BIDV cảnh báo mất an toàn khi giao dịch trực tuyến

Theo cảnh báo mới đây từ ngân hàng BIDV, thời điểm cận Tết là giai đoạn các thủ đoạn lừa đảo tài chính gia tăng mạnh, lợi dụng tâm lý trông chờ thưởng Tết, quà tri ân và các chương trình ưu đãi cuối năm của người dân. Đối tượng thường giả mạo ngân hàng, ví điện tử, sàn thương mại điện tử hoặc thậm chí cơ quan Nhà nước để gửi tin nhắn, email và quảng cáo trực tuyến.

Nội dung các thông báo giả mạo thường xoay quanh thưởng Tết, hoàn tiền, lì xì điện tử hoặc quà tri ân khách hàng. Các thông tin này được thiết kế tinh vi, hình thức gần giống thông báo chính thống, kèm theo đường link yêu cầu người nhận truy cập để xác thực tài khoản, nhận thưởng hoặc kiểm tra quyền lợi.

BIDV cũng lưu ý, dịp lễ Tết là thời điểm nhu cầu đi lại, du lịch tăng cao, tạo điều kiện để các đối tượng lập website giả bán vé máy bay, vé tàu xe, dịch vụ lưu trú. Sau khi yêu cầu người dùng chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước, các đối tượng sẽ cắt liên lạc, khiến nạn nhân mất tiền.

Để đảm bảo an toàn tài chính, BIDV khuyến nghị khách hàng tuân thủ nghiêm nguyên tắc "3 không, 1 có": không truy cập đường link lạ; không cung cấp mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai; không đăng nhập tài khoản ngân hàng trên thiết bị lạ hoặc mạng wifi công cộng; đồng thời luôn kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thức của ngân hàng trước khi thực hiện giao dịch.

MB cảnh báo email giả mạo thông báo phí thẻ tín dụng

Ngân hàng MB cũng cho biết thời gian gần đây ghi nhận nhiều trường hợp khách hàng nhận được email giả mạo MB với hình thức, logo và cách trình bày tương tự thông báo chính thức của ngân hàng. Nội dung email thường đề cập đến việc phát sinh phí duy trì hoặc phí thường niên thẻ tín dụng, đánh vào tâm lý lo ngại chi phí của người dùng.

Các email giả mạo này thường đính kèm đường link dẫn tới website được thiết kế giống trang chính thức của MB. Tại đây, khách hàng bị yêu cầu cung cấp hàng loạt thông tin nhạy cảm như số thẻ, ngày hết hạn, mã bảo mật CVV, tên đăng nhập, mật khẩu ứng dụng ngân hàng, thậm chí cả mã xác thực OTP.

Trong một số trường hợp, đối tượng còn yêu cầu khách hàng chủ động đăng nhập ứng dụng ngân hàng và cung cấp thông tin với lý do "xác minh" hoặc "hoàn tất thủ tục hủy phí". Sau khi chiếm được thông tin, kẻ gian nhanh chóng thực hiện các giao dịch gian lận, mua hàng trực tuyến hoặc liên kết ví điện tử để chiếm đoạt tiền và hạn mức tín dụng.

MB khẳng định ngân hàng không tiếp nhận và xử lý bất kỳ yêu cầu hủy phí hay đóng thẻ tín dụng nào qua email, điện thoại hoặc tin nhắn. Các thủ tục liên quan chỉ được thực hiện tại quầy giao dịch hoặc thông qua các kênh chính thức của MB, đồng thời khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không cung cấp thông tin bảo mật dưới bất kỳ hình thức nào.

VPBank cảnh báo về gia tăng kịch bản giả danh nhân viên ngân hàng và cơ quan chức năng

VPBank cũng mới phát đi cảnh báo về việc: dịp cuối năm là cao điểm các đối tượng lừa đảo giả danh nhân viên ngân hàng để tiếp cận khách hàng qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội. Các đối tượng thường viện dẫn những lý do như hỗ trợ nhận tiền, mở khóa tài khoản, kiểm tra giao dịch thẻ tín dụng, đăng ký sinh trắc học hoặc mời chào các khoản vay lãi suất thấp bất thường.

Ngoài ra, kẻ gian còn mạo danh cơ quan chức năng như công an, cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội, điện lực… để yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng giả mạo hoặc chuyển tiền "xác minh". Một số trường hợp sử dụng lời lẽ đe dọa, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản được gọi là "tài khoản của cơ quan chức năng" để chứng minh sự trong sạch.

VPBank cho biết, dù kịch bản có khác nhau, các thủ đoạn lừa đảo này đều nhằm chiếm quyền kiểm soát thiết bị hoặc đánh cắp thông tin bảo mật như mã OTP, mã CVV/CVC, thông tin thẻ và tài khoản ngân hàng, từ đó thực hiện các giao dịch trái phép.

Ngân hàng nhấn mạnh VPBank không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật, mã OTP hay cài đặt ứng dụng qua đường link lạ. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, khách hàng cần chủ động dừng giao dịch và liên hệ ngay với ngân hàng hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.