Tin vui cho những người sinh năm 2012, 2001, 1986, 1966

Những năm sinh phải đổi thẻ căn cước từ nay đến hết 31/12/2026

Điều 21 Luật Căn cước 2023 quy định chi tiết độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước. Cụ thể, công dân đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi trong năm 2026 sẽ phải thực hiện cấp đổi thẻ Căn cước.

Theo đó, trong năm 2026, những người sinh năm 2012, 2001, 1986, 1966 lần lượt sẽ bước sang tuổi 14, 25, 40 và 60 do đó, phải thực hiện đổi thẻ Căn cước theo quy định.

Tuy nhiên, nếu công dân đã cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 02 năm trước độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước thì thẻ đó có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ căn cước tiếp theo.

Các trường hợp cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước

Ngoài trường hợp đến độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước đã nêu tại mục 1, công dân thuộc các trường hợp sau đây phải thực hiện cấp đổi thẻ căn cước bao gồm:

- Thay đổi, cải chính thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh;

- Thay đổi nhân dạng; bổ sung thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay; xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật;

- Có sai sót về thông tin in trên thẻ căn cước;

- Theo yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính;

- Xác lập lại số định danh cá nhân;

- Khi người được cấp thẻ căn cước có yêu cầu.

Ngoài ra, công dân phải thực hiện cấp lại thẻ Căn cước trong trường hợp sau:

- Bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được;

- Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch Việt Nam.

(Điều 24 Luật Căn cước 2023)

Hướng dẫn đổi căn cước công dân hết hạn trong năm 2026 online

Thay vì phải đến tận cơ quan quản lý căn cước để thực hiện thủ tục đổi căn cước, hiện nay, người dân có thể gửi yêu cầu cấp đổi thẻ căn cưới thông qua VNeID hoặc qua Cổng dịch vụ công.

Cách 1: Đổi thẻ căn cước qua VNeID

Bước 1: Truy cập vào tính năng cấp đổi thẻ

Đầu tiên, bạn đăng nhập vào ứng dụng VNeID trên điện thoại. Tại màn hình chính, bạn tìm và chọn mục Thủ tục hành chính. Tiếp theo, hãy chọn tính năng Cấp đổi thẻ Căn cước (biểu tượng thẻ có mũi tên xoay chiều).

Hướng dẫn đổi căn cước công dân hết hạn trong năm 2026 online

Bước 2: Tạo yêu cầu mới

Tại giao diện tiếp theo, bạn bấm nút đỏ Tạo mới yêu cầu. Lúc này hệ thống sẽ hỏi bạn muốn làm cho ai. Hãy chọn "Bản thân" nếu bạn đi đổi thẻ cho chính mình, hoặc chọn "Khai hộ" nếu làm giúp người thân (ví dụ con cái, cha mẹ già) nhé.

Bước 3: Kiểm tra thông tin và Chọn lịch hẹn

Đây là bước quan trọng nhất, bạn hãy lưu ý kỹ:

- Kiểm tra thông tin: Hệ thống sẽ hiện ra thông tin cá nhân của bạn. Bạn nhớ rà soát kỹ xem có sai sót gì không.

- Chọn nơi làm: Bạn chọn Cấp Tỉnh/Thành phố hoặc Cấp Phường/Xã tùy vào nơi nào gần và thuận tiện cho bạn nhất. Sau đó chọn tên cơ quan Công an cụ thể.

- Chọn ngày hẹn: Bấm vào biểu tượng lịch để chọn ngày bạn rảnh rỗi có thể đến trực tiếp cơ quan công an.

Bước 4: Xác nhận và Gửi hồ sơ

Cuối cùng, màn hình sẽ hiển thị lại toàn bộ thông tin trong "Phiếu đề nghị giải quyết thủ tục". Bạn hãy đọc lại một lần nữa, tích vào ô "Tôi xin cam đoan..." và bấm nút Gửi hồ sơ là xong. Giờ thì bạn chỉ cần đợi đến ngày hẹn và ra cơ quan công an.

Cách 2: Đổi thẻ căn cước qua Cổng dịch vụ công

Bước 1: Công dân Đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia theo đường link: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html

Bước 2: Chọn đăng nhập bằng "Tài khoản Định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an dành cho công dân".

Bước 3: Tại màn hình tiếp theo, công dân nhập thông tin số định danh và mật khẩu tài khoản VNeID hoặc quét mã QR Code bằng ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh để đăng nhập.

Bước 4: Sau khi đăng nhập thành công, công dân chọn "Lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước".

Bước 5: Tiếp theo, chọn "Cấp thẻ căn cước cho người từ đủ 14 tuổi trở lên".

Bước 6: Điền đầy đủ thông tin vào hồ sơ

Bước 7: Công dân chọn lý do thực hiện "Cấp thẻ căn cước chuyển từ CCCD gắn chip"

- Trường hợp công dân chọn nơi thực hiện là phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội: Tại cấp thực hiện chọn "Cấp tỉnh", cơ quan thực hiện chọn "Công an tỉnh".

- Trường hợp công dân chọn nơi thực hiện là đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội: Tại cấp thực hiện chọn "Cấp huyện", cơ quan thực hiện phía trên chọn "Công an tỉnh", phía dưới chọn "Công an huyện/thị xã/ thành phố" nơi thường trú/tạm trú.

Tiếp theo tick vào ô "Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật", sau đó ấn chọn "Lưu và Tiếp tục".

Bước 8: Chọn lịch đăng ký thu nhận sinh trắc học, sau đó ấn chọn "Nộp hồ sơ".

Khi màn hình hiển thị Popup dưới đây công dân chọn "Đồng ý".

Màn hình sẽ hiển thị thông báo hồ sơ đã được tiếp nhận và tự động chuyển sang trang Quản lý hồ sơ dịch vụ công. Công dân ghi nhớ mã hồ sơ trực tuyến và theo dõi quá trình xử lý hồ sơ.

Sau khi hồ sơ được gửi thành công, hệ thống sẽ tự động chuyển đến cơ quan Công an nơi công dân đăng ký để tiếp nhận, xử lý. Công dân nhận thẻ căn cước tại cơ quan Công an nơi đăng ký làm thủ tục hoặc tại địa chỉ công dân đăng ký nhận kết quả.

Lưu ý: Trường hợp công dân không đến nơi làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước theo thời gian, địa điểm đã đăng ký hẹn làm việc với cơ quan quản lý căn cước để thực hiện thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước thì hệ thống tiếp nhận yêu cầu của công dân sẽ tự động hủy lịch hẹn công dân đã đăng ký khi hết ngày làm việc. Nếu công dân tiếp tục có nhu cầu cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước thì đăng ký hẹn lại.