Viện dưỡng lão nội trú duy nhất giữa rừng thông: Cách trung tâm Hà Nội 40km, giá từ 300.000đ/ngày

Những năm gần đây, cùng với tốc độ già hóa dân số và sự thay đổi trong cấu trúc gia đình, các viện dưỡng lão dần nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ người dân đô thị. Không chỉ là nơi chăm sóc sức khỏe, nhiều gia đình bắt đầu tìm kiếm những không gian an dưỡng thực sự yên tĩnh, tách biệt khỏi nhịp sống ồn ào để người cao tuổi có thể nghỉ ngơi lâu dài. Trong bối cảnh đó, một viện dưỡng lão nằm giữa rừng thông Sóc Sơn đang được nhắc đến như lựa chọn khác biệt so với các cơ sở nội đô.

Đang được nhắc tới là viện dưỡng lão Bách Niên Thiên Đức (gọi tắt là viện dưỡng lão Thiên Đức). Theo thông tin giới thiệu từ website chính thức của trung tâm, cơ sở này nằm cách khu vực trung tâm Hà Nội khoảng 35–40km. Với lộ trình qua cầu Nhật Tân, đi thẳng đường Võ Nguyên Giáp theo hướng sân bay Nội Bài rồi rẽ vào Sóc Sơn, thời gian di chuyển bằng ô tô thường mất từ 50–70 phút, tùy điều kiện giao thông.

Ảnh Trung tâm chăm sóc Người cao tuổi Bách Niên Thiên Đức

Điểm đặc biệt của cơ sở Sóc Sơn là vị trí nằm giữa rừng thông, tách biệt khỏi khu dân cư đông đúc. Theo mô tả từ trang chủ của viện dưỡng lão, khuôn viên viện được quy hoạch rộng, nhiều cây xanh, không gian thoáng đãng, phù hợp với mô hình dưỡng lão nghỉ dưỡng.

Đây cũng là yếu tố khiến nhiều gia đình ở Hà Nội lựa chọn gửi người thân tại đây, bởi vừa đảm bảo môi trường sống yên tĩnh cho người cao tuổi, vừa không quá xa để việc thăm nom trở nên khó khăn.

Dịch vụ nội trú, giá từ 300.000 đồng/ngày

Cũng theo thông tin công bố từ website chính thức của hệ thống, cơ sở Sóc Sơn cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi theo hình thức nội trú ngắn hạn và dài hạn. Người cao tuổi khi vào viện sẽ được đánh giá tình trạng sức khỏe ban đầu để xây dựng chế độ sinh hoạt, nghỉ dưỡng và chăm sóc phù hợp.

Chi phí và các mức giá dịch vụ có thể tính theo ngày, khởi điểm từ khoảng 300.000 đồng/ngày. Đây là mức thường được áp dụng cho các mô hình phòng tiêu chuẩn, nơi người cao tuổi sinh hoạt chung từ vài người đến khoảng dưới 10 người.

Với lựa chọn này, chi phí dao động khoảng 8–9 triệu đồng/tháng, bao gồm chỗ ở, ăn uống hằng ngày, sinh hoạt và theo dõi sức khỏe cơ bản. Đây là hình thức phù hợp với những người cao tuổi còn tự chủ được sinh hoạt, cần môi trường ổn định và có người hỗ trợ khi cần.

Ảnh BNTĐ

Với những người mong muốn không gian riêng tư hơn, trung tâm có các phòng theo mô hình Nhật Bản hoặc phòng biệt thự. Mức giá cũng sẽ cao hơn, ví dụ như biệt thự chỉ dành cho 1-2 người, diện tích rộng, trang thiết bị đầy đủ hơn, chi phí có thể vào khoảng 16 triệu đồng/tháng.

Đối với những trường hợp người cao tuổi suy giảm trí nhớ hoặc không còn khả năng tự chăm sóc, trung tâm bố trí khu chăm sóc toàn diện với nhân viên túc trực 24/7. Mức chi phí tham khảo cho mô hình này vào khoảng 466.000 đồng/ngày, tương đương gần 14 triệu đồng/tháng, phản ánh khối lượng công việc chăm sóc và hỗ trợ y tế cao hơn so với các khu sinh hoạt thông thường.

Ngoài chi phí lưu trú và chăm sóc cơ bản, một số khoản phụ phí có thể phát sinh tùy tình trạng sức khỏe và nhu cầu thực tế. Chẳng hạn, các dịch vụ chăm sóc y tế theo chỉ định riêng của bác sĩ, tập phục hồi chức năng theo liệu trình, hỗ trợ vệ sinh cá nhân thường xuyên, hoặc các vật tư tiêu hao như tã, thuốc, giặt ủi riêng sẽ được tính bổ sung.

Những khoản này không áp dụng đồng loạt mà được tư vấn cụ thể sau khi thăm khám ban đầu, nhằm đảm bảo chi phí phù hợp với từng người cao tuổi.

Trong bối cảnh người cao tuổi ngày càng quan tâm tới chất lượng sống, các mô hình dưỡng lão gắn với thiên nhiên đang dần được chú ý. Theo một số tổng hợp về các trung tâm chăm sóc người cao tuổi tại Hà Nội, Bách Niên Thiên Đức là hệ thống được nhiều gia đình cân nhắc nhờ có nhiều cơ sở, trong đó Sóc Sơn nổi bật bởi không gian tách biệt, gần gũi thiên nhiên.

Với vị trí giữa rừng thông, cách trung tâm Hà Nội khoảng 40km, cơ sở Sóc Sơn được xem là lựa chọn dung hòa giữa nhu cầu an dưỡng yên tĩnh cho người cao tuổi và sự thuận tiện cho gia đình trong việc thăm nom, chăm sóc tinh thần – yếu tố ngày càng được coi trọng khi quyết định gửi người thân vào viện dưỡng lão.