Bắt giữ Mai Hồng Ngọc sinh năm 1994

Ngày 5/2/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã Mai Hồng Ngọc (SN 1994, trú tại thôn Vị Giang, xã Hồng Minh, tỉnh Hưng Yên) theo Quyết định truy nã số 04 ngày 01/02/2026 của Cơ quan Thi hành án hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Mai Hồng Ngọc là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố bị can về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự và tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức quy định tại Khoản 3 Điều 341 Bộ luật hình sự.

Ngọc bị Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên xử phạt 22 năm tù giam; tuy nhiên được tạm hoãn chấp hành án phạt tù do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Lợi dụng chính sách khoan hồng của pháp luật, Ngọc đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, trốn thi hành án.

Hình ảnh đối tượng tại Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên

Sau khi có Quyết định truy nã Mai Hồng Ngọc của Cơ quan Thi hành án hình sự, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã tập trung lực lượng, nắm tình hình, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác định đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn phường Láng, TP.Hà Nội.

Ngày 5/6/2026, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã nhanh chóng tổ chức xác minh, truy bắt thành công Mai Hồng Ngọc và tiến hành bàn giao đối tượng cho Cơ quan Thi hành án hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.