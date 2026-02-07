Làm sao để mua nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt giá hơn 21,6 triệu đồng/m2?

Sở Xây dựng TP HCM vừa công bố thông tin chính thức về dự án nhà ở xã hội tại đường Lý Thường Kiệt (dự án Phú Thọ DMC), phường Diên Hồng.

Dự án tọa lạc tại số 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng do Công ty CP Đức Mạnh làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai trên khu đất rộng 14.703,3m², gồm 4 khối chung cư cao 25 tầng, với tổng cộng 1.254 căn hộ.

Trong cơ cấu sản phẩm, dự án có 755 căn nhà ở xã hội để bán, diện tích từ 34,53m² đến 77,01m²; 270 căn nhà ở xã hội cho thuê, diện tích từ 34,53m² đến 73,38m². Phần còn lại là các căn hộ kinh doanh thương mại theo quy định.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành xây dựng trong vòng 15 tháng và nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng trong 18 tháng kể từ ngày 10-2-2025. Thời điểm dự kiến bàn giao căn hộ là tháng 8-2026.

Người dân có nhu cầu mua, thuê nhà ở xã hội tại dự án có thể nộp hồ sơ đăng ký từ ngày 1-2 đến hết ngày 31-3 tại địa chỉ số 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng.

Dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt đang trong quá trình hoàn thiện

Sở Xây dựng lưu ý giá bán và giá thuê chính thức chỉ được xác định sau khi được cơ quan chức năng thẩm định và phải được chủ đầu tư công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND TPHCM và Sở Xây dựng ít nhất 30 ngày trước thời điểm tiếp nhận hồ sơ. Chủ đầu tư chỉ được ký hợp đồng mua bán, cho thuê khi dự án đủ điều kiện theo quy định pháp luật và giá cả được phê duyệt đúng quy trình.

Trước thời điểm triển khai bán, cho thuê, chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về tổng số căn hộ dự kiến bán, cho thuê, thời gian nhận hồ sơ và thời điểm ký hợp đồng để Sở Xây dựng kiểm tra, giám sát và công bố công khai trong thời gian tối thiểu 30 ngày.

Trước đó, vào cuối tháng 12-2025, Công ty CP Đức Mạnh đã công bố kế hoạch mở bán 755 căn hộ nhà ở xã hội hình thành trong tương lai tại các khối A1 (273 căn), A2 (378 căn) và một phần khối B2 (104 căn) của dự án nói trên. Giá bán dự kiến, trước khi điều chỉnh hệ số vị trí, là khoảng 21,66 triệu đồng/m² và đã được Viện Kinh tế xây dựng thẩm tra.

Bà Nguyễn Thị Chi, Tổng Giám đốc Công ty Đức Mạnh, khẳng định doanh nghiệp chưa ủy thác hoặc hợp tác với bất kỳ tổ chức, sàn giao dịch hay cá nhân nào để rao bán hoặc nhận đặt cọc căn hộ tại dự án. Mọi hoạt động mua bán chỉ được thực hiện khi dự án đủ điều kiện mở bán theo quy định về nhà ở xã hội.

Dự án hiện đã hoàn thành khoảng 90-95% khối lượng xây dựng và đang trong giai đoạn nghiệm thu, hoàn thiện.

Với vị trí trung tâm, hạ tầng thuận lợi và mức giá được đánh giá là phù hợp, dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt đang thu hút sự quan tâm lớn của người dân. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để tiếp cận được dự án, người mua cần theo dõi kỹ thông tin chính thức từ cơ quan quản lý và chủ đầu tư, tránh các rủi ro phát sinh từ thông tin không chính thống.