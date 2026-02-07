Khởi tố chủ quán Nguyễn Thị Mùi SN 1980, giải cứu nhiều nhân viên

Ngày 6/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan Công an đã tiếp nhận tin báo của chị T.T.P (SN 2004), trú tại xã Hội Thịnh, tỉnh Phú Thọ về việc chị cùng cô gái đang bị giữ trong một phòng tại quán Karaoke Minh Hương, thôn Lương Câu, xã Bình Nguyên do Nguyễn Thị Mùi (SN 1980), trú tại thôn An Lão (Bình Nguyên) là chủ quán; cửa phòng bị khóa, không được ra ngoài.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Bình Nguyên đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành kiểm tra, xác minh tại cơ sở trên.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 9 nhân viên nữ đang ở trong một phòng trên tầng 3 của quán Karaoke Minh Hương, cửa phòng bị khóa từ bên ngoài hành lang.

Hình ảnh các đối tượng (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Quá trình điều tra ban đầu cho thấy vụ việc có dấu hiệu của tội Giữ người trái pháp luật và tội Mua bán người.

Cụ thể, có dấu hiệu thỏa thuận, trao đổi giữa Nguyễn Thị Mùi là chủ quán Karaoke Minh Hương và một số đối tượng gồm: Nguyễn Xuân Phương (sinh năm 2002, trú tại phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang); Tao Văn Hợp (sinh năm 2001, trú tại xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu); Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 2003, trú tại xã Thái Bình, tỉnh Tuyên Quang) về việc dùng tiền để đưa ba nữ nhân viên là P., N. và H. từ Tuyên Quang về Bình Nguyên làm việc.

Ngày 2/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về tội Mua bán người dưới 16 tuổi.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.