Công an khuyến cáo tất cả người dân gặp trường hợp này phải lưu ngay bill chuyển khoản, mã giao dịch

Ảnh minh họa

Theo Cơ quan Công an, trong dịp Tết, tội phạm công nghệ cao đã triển khai nhiều kịch bản lừa đảo tinh vi liên quan đến việc chuyển nhầm tiền vào tài khoản. Vì vậy, Công an khuyến cáo người dân cần nhận diện rõ các thủ đoạn này, đồng thời nắm vững quy trình xử lý để bảo vệ tài sản và tránh các rắc rối pháp lý không đáng có.

Nhận diện các thủ đoạn lừa đảo như thế nào?

Lực lượng chức năng cho biết, hiện nay, tội phạm mạng thường xuyên dàn dựng các kịch bản đánh vào tâm lý lo lắng hoặc thiếu hiểu biết của người dân để chiếm đoạt tài sản qua hai thủ đoạn chính:

Thứ nhất, thủ đoạn "Chuyển tiền mồi". Các đối tượng chủ động chuyển khoản tiền nhỏ vào tài khoản nạn nhân. Chúng sau đó giả danh người chuyển nhầm hoặc nhân viên công ty thu hồi nợ để liên tục thúc ép, đe dọa chuyển trả vào một tài khoản khác do chúng chỉ định.

Thứ hai , thủ đoạn "Hỗ trợ lấy lại tiền". Lợi dụng việc người dân đăng tải thông tin cầu cứu trên mạng xã hội sau khi thực hiện giao dịch nhầm lẫn, các đối tượng sẽ giả danh cán bộ ngân hàng để tiếp cận.

Các dối tượng này cam kết hỗ trợ lấy lại tiền nhanh chóng và yêu cầu nạn nhân sử dụng ứng dụng ngân hàng quét mã QR với lý do xác minh thông tin. Sau khi người dân quét mã QR, lệnh chuyển toàn bộ số dư hiện có sẽ được thực hiện.

Công an hướng dẫn quy trình xử lý sự cố chuyển khoản nhầm an toàn và đúng pháp luật

Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, để đảm bảo quyền lợi và thực hiện đúng quy định pháp luật, người dân cần tuân thủ các bước sau:

Người chuyển nhầm tiền phải lưu trữ bằng chứng giao dịch (ảnh màn hình, mã tra soát) và thông báo ngay cho ngân hàng để yêu cầu lệnh tra soát.

Người dân tuyệt đối không tự ý liên hệ đe dọa người nhận hoặc thực hiện theo yêu cầu chuyển phí của người lạ trên mạng. Nếu người nhận không hợp tác, người dân hãy trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ.

Người nhận chuyển nhầm tuyệt đối không rút tiền hoặc chuyển sang tài khoản khác để sử dụng. Hành vi cố tình chiếm giữ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về "Tội chiếm giữ trái phép tài sản" (Điều 176 Bộ luật Hình sự) với hình phạt cao nhất lên đến 5 năm tù.

Vì vậy, người dân cần thông báo cho ngân hàng và chỉ thực hiện hoàn trả thông qua hệ thống chính thống hoặc có sự chứng kiến của cơ quan nhà nước như lực lượng Công an.

Công an cũng khuyến cáo, người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền, đặc biệt là giao dịch có giá trị lớn cần kiểm tra kỹ thông tin số tài khoản, tên người thụ hưởng và nội dung giao dịch trước khi xác nhận.

Với những sự việc đã xảy ra, Công an Phú Thọ đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, thực hiện nghiêm nguyên tắc "3 Không": Không cung cấp mã OTP; không quét mã QR hoặc bấm link lạ; không làm việc qua điện thoại với người tự xưng là cán bộ ngân hàng hay Công an mà không có giấy mời chính thức.