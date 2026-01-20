Người đàn ông 53 tuổi đột ngột ngã gục, hôn mê sâu ngay khi vừa chơi tennis, bác sĩ đưa ra khuyến cáo

Sáng ngày 25/12/2025, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã cấp cứu thành công một trường hợp ngừng tuần hoàn ngoại viện nhờ triển khai đồng bộ kỹ thuật VA-ECMO và can thiệp mạch vành khẩn cấp, mang lại cơ hội sống cho người bệnh trong tình trạng vô cùng nguy kịch.

Bệnh nhân Nguyễn M.Đ (SN 1973, Việt Hưng – Hà Nội) được đưa vào Khoa Cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu (Glasgow 3 điểm), không bắt được mạch, sau khi đột ngột ngã gục ngay sau khi chơi thể thao.

Thời gian từ lúc ngã gục đến khi nhập viện khoảng 10 phút và chưa được cấp cứu ban đầu trên đường đi.Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện, tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao. Điện tâm đồ ghi nhận vô tâm thu, sau đó xuất hiện rung thất dai dẳng không đáp ứng với sốc điện.

Nguồn ảnh: BVCC

Trước tình trạng nguy kịch, VA-ECMO được triển khai kịp thời để duy trì tuần hoàn và oxy hóa cho cơ thể.VA-ECMO không phải là phương pháp điều trị nguyên nhân, mà đóng vai trò “cầu nối sự sống”, tạo thời gian vàng để các bác sĩ xử trí căn nguyên như can thiệp mạch vành, phẫu thuật tim, hồi phục chức năng tim.

Hiện nay có rất ít bệnh viện triển khai được kỹ thuật VA-ECMO, việc triển khai kỹ thuật kịp thời có thể giảm tổn thương não, tăng tỷ lệ sống và hồi phục cho người bệnh.Sau khoảng 1 giờ, bệnh nhân được chuyển phòng can thiệp mạch vành.

Kết quả chụp mạch cho thấy hẹp 99% động mạch vành trái trước (LAD) và 99% động mạch mũ (LCx). Các bác sĩ đã đặt 3 stent, phục hồi dòng chảy TIMI III, tưới máu cơ tim tốt.Bệnh nhân tiếp tục được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc.

Sau 5 ngày ngừng ECMO, 1 tuần rút ống nội khí quản, hiện bệnh nhân tỉnh táo (Glasgow 14 điểm), cơ lực cải thiện, đang tập phục hồi chức năng và dự kiến ra viện trong vài ngày tới.BSCKI Đỗ Anh Sơn – Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc cho biết: “Kỹ thuật ECMO và can thiệp mạch vành đã được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang trong nhiều năm, mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân nguy kịch tưởng chừng không còn hy vọng.” Dự kiến ra viện trong vài ngày tới.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh lý tim mạch; khi có dấu hiệu đau tức ngực, khó thở cần đi khám ngay. Trong quá trình tập luyện thể thao, tránh gắng sức quá mức; nếu xuất hiện choáng váng, khó thở, đau ngực cần dừng tập và nghỉ ngơi ngay.Bệnh viện Đa khoa Đức Giang – luôn sẵn sàng ứng trực, làm chủ kỹ thuật cao, bảo vệ sự sống người bệnh.