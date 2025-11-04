Diễn biến mới vụ nam sinh ở Thanh Hóa bị nhóm bạn cùng trường đánh đến hôn mê

Ngày 4/11, em N.T.A.T. (SN 2010, học sinh lớp 10, ngành điện công nghiệp, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa ) vẫn đang bất tỉnh sau nhiều ngày được đưa về từ bệnh viện trở về.

T. là nạn nhân bị nhóm bạn cùng trường đánh hôm 31/10.

Nam sinh bị nhóm bạn cùng trường đánh đến nguy kịch vẫn hôn mê.

Ông Nguyễn Thế Dần (bố em T., trú phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, ba ngày sau khi từ bệnh viện trở về, T. vẫn bất tỉnh. “Các bác sĩ đã cố gắng hết khả năng, nhưng do chấn thương quá nặng nên cháu không có nhiều tiến triển. Giờ gia đình chỉ biết chăm sóc và cầu mong có phép màu giúp cháu hồi phục”, ông Dần buồn bã.

Người bố cho biết từ khi con trai bị bạn cùng trường đánh đến nguy kịch và đưa từ bệnh viện về nhà, nhiều người thân, thầy cô, bạn bè và hàng xóm đã tới thăm hỏi, động viên.

Hiện gia đình đang túc trực theo dõi tình trạng sức khỏe con trai, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra vụ việc.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa cũng thông tin, sau vụ việc, đại diện nhà trường đã thăm hỏi, động viên, hỗ trợ một phần chi phí điều trị cho gia đình học sinh.

Công an sở tại đang làm rõ nguyên nhân vụ việc xảy ra tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa.

Nhà trường cũng đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ trách nhiệm của những học sinh liên quan. Đồng thời tăng cường giáo dục ý thức, kỹ năng ứng xử cho học sinh toàn trường để tránh những sự việc đau lòng tương tự.

Trước đó, sáng 31/10, trong giờ ra chơi, em N.T.A.T. (Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa) trong lúc ngồi xem điện thoại tại phòng học thì bị một nhóm học sinh lớp 11 cùng trường bất ngờ lao vào tấn công.

Khi sự việc xảy ra, một số thầy cô đã đưa em T. xuống phòng y tế của trường để sơ cứu và chuyển đến Bệnh viện An Việt (xã Triệu Sơn) cấp cứu. Nhà trường cũng thông báo sự việc cho gia đình em T..

Sau khi được bác sĩ cấp cứu, nam sinh được chuyển xuống Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng và tiên lượng xấu, đến chiều 1/11, bác sĩ bệnh viện đã đề nghị gia đình đưa học sinh về nhà chăm sóc.

Công an sở tại cũng đã vào cuộc, xác định được 4 học sinh tham gia đánh T. và tiếp tục làm rõ nguyên nhân , xử lý vụ việc.