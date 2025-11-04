Tin bão khẩn cấp (cơn bão Kalmaegi): Di chuyển nhanh, được nhận định mạnh tương tự Damrey 2017 và Molave 2020

Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, chiều tối 4/11, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin về diễn biến cơn bão Kalmaegi và tác động dự kiến đối với thời tiết trên đất liền Việt Nam.

Ông Khiêm đánh giá bão Kalmaegi có tốc độ di chuyển tương đối nhanh. Các dự báo hiện tại cho thấy bão rất mạnh, khi đến gần đất liền nước ta có rất ít yếu tố có thể làm bão giảm cấp nhanh.

"Căn cứ theo quyết định 18/2021 của Thủ tướng Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai, lúc 17 giờ chiều nay, dù bão chưa chính thức vào Biển Đông, nhưng cơ quan Khí tượng Thuỷ văn quốc gia đã quyết định ban hành tin bão khẩn cấp để nâng cao cảnh giác về tác động của cơn bão này những ngày tới", ông Khiêm nói.

Theo dự báo hiện tại của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, sáng sớm 5-11, bão Kalmaegi đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13 năm 2025. Sau khi vào Biển Đông, bão đi rất nhanh, cường độ có khả năng tiếp tục mạnh thêm.

Theo dự báo, khoảng chiều 6-11, bão số 13 sẽ di chuyển vào vùng biển miền Trung. Từ đêm 6-11, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, gây gió mạnh. Vùng ven biển có thể có gió bão mạnh từ cấp 10-12, giật cấp 15, sâu trong đất liền có khả năng có gió bão mạnh cấp 7-9, giật cấp 13-14.

Mưa lớn sẽ xảy ra từ đêm 6-11 đến ngày 9-11, khu vực mưa to tập trung ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Đắk Lắk.

Theo đánh giá của các chuyên gia khí tượng, đây là một cơn bão có cường độ rất mạnh, hoàn lưu bão rộng, gió mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh/thành phố ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk.

Đường đi và tác động của bão số 13 tương tự với cơn bão số số 12 (Damrey) năm 2017 và cơn bão số 9 (Molave) năm 2018.

Do vậy các bộ, ngành, địa phương, người dân cần tiếp tục theo dõi do các kịch bản về cường độ và hướng di chuyển của bão, vùng tâm mưa và lượng mưa có khả năng còn biến động trong những ngày tới.

Tin bão khẩn cấp (cơn bão Kalmaegi)

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 4/11, vị trí tâm bão ở khoảng 10,7 độ vĩ Bắc; 121,3 độ kinh Đông, nằm trên vùng biển phía Tây khu vực miền Trung Philippines, cách đảo Song Tử Tây khoảng 770 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13 (134–149 km/giờ), giật cấp 16. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25 km/giờ và có khả năng mạnh thêm.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão Kalmaegi lúc 16h chiều 4/11 - Ảnh: NCHMF

Đến 16 giờ ngày 5/11, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20–25 km/giờ, đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13 của năm 2025. Lúc này, tâm bão ở vào khoảng 12,2 độ vĩ Bắc; 116,5 độ kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 240 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13–14, giật cấp 17. Khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp là vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Trường Sa, với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Đến 16 giờ ngày 6/11, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, vận tốc khoảng 25 km/giờ. Dự kiến tâm bão ở vào khoảng 13,6 độ vĩ Bắc; 111,0 độ kinh Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 220 km về phía Đông Đông Nam. Cường độ bão vẫn duy trì ở cấp 14, giật cấp 17, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm huyện đảo Lý Sơn).

Đến 16 giờ ngày 7/11, bão di chuyển vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới khi đi sang khu vực Nam Lào. Sức gió giảm còn cấp 6, giật cấp 8.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn và nước dâng do bão

Trên biển, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm phía Bắc quần đảo Trường Sa) gió mạnh dần lên cấp 7–8, sau tăng lên cấp 9–11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12–14, giật cấp 17; sóng biển cao 5–7 m, vùng gần tâm bão 8–10 m, biển động dữ dội. Từ gần sáng ngày 6/11, vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm huyện đảo Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6–7, sau tăng lên cấp 8–11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12–14, giật cấp 17; sóng cao 4–8 m, biển động dữ dội.

Trên đất liền, từ chiều tối ngày 6/11, khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Đắk Lắk có gió mạnh dần lên cấp 6–7, sau tăng lên cấp 8–9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10–12, giật cấp 14–15. Phía Tây Quảng Ngãi và Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Khu vực ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao 0,3–0,6 m, kết hợp với sóng lớn có thể gây ngập úng cục bộ vùng trũng thấp, sạt lở bờ biển và ảnh hưởng đến các công trình ven biển.

Khu vực ven biển từ Tp. Huế đến Đắk Lắk có nước dâng do bão cao từ 0,3-0,6m.

Cảnh báo, từ chiều tối ngày 06/11, khu vực ven biển từ Tp. Huế đến Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, từ chiều tối ngày 06/11, trên đất liền ven biển từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi- Đắk Lắk), giật cấp 14-15.

Từ tối và đêm 06/11, phía Tây tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Mưa lớn:

- Từ ngày 06-07/11, khu vực từ Tp. Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt; khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi trên 450mm/đợt. Từ ngày 08/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

- Từ ngày 07-08/11 khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, cục bộ có nơi trên 200mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h).