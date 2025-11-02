Tin bão số 13, bão Kalmaegi: Các tỉnh ven biển nào có thể có gió giật trên cấp 17?

Chiều 2/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, một cơn bão có tên quốc tế là Kalmaegi đang hoạt động mạnh trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines và đang di chuyển nhanh về phía Biển Đông.

Lúc 16 giờ ngày 2/11, vị trí tâm bão ở khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc; 132,5 độ Kinh Đông, cách miền Trung Philippines khoảng 600 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 9 (75–88 km/giờ), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Theo dự báo, đến 16 giờ ngày 3/11, bão sẽ đi theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km/giờ và có khả năng mạnh lên cấp 11–12, giật cấp 15 khi còn ở phía Đông miền Trung Philippines. Đến chiều 4/11, tâm bão được dự báo ở khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Tây miền Trung Philippines, sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15. Khu vực nguy hiểm trên Biển Đông trong giai đoạn này nằm phía Đông kinh tuyến 118,0 độ Đông và từ vĩ tuyến 10,0 đến 19,5 độ Bắc — tương ứng vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai ở mức 3.

Đến chiều 5/11, bão Kalmaegi được dự báo đi vào Giữa Biển Đông, ở khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc; 117,1 độ Kinh Đông, cường độ tăng lên cấp 13, giật cấp 16–17, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến quần đảo Trường Sa và vùng biển giữa Biển Đông.

Trong giai đoạn từ ngày 5–6/11, bão có khả năng tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25 km/giờ, cường độ còn tăng thêm.

Từ chiều và đêm 4/11, khu vực phía Đông giữa Biển Đông bắt đầu có gió mạnh cấp 6–7, sau tăng lên cấp 8–9, vùng gần tâm bão cấp 10–12, giật cấp 14–15; sóng cao 5–7 m, biển động dữ dội. Đặc biệt, trong ngày 5–6/11, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) và vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có khả năng chịu ảnh hưởng gió mạnh cấp 12–14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8–10 m, biển động dữ dội.

Hướng đi của bão Kalmaegi - Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn ở vùng biển Việt Nam

Chiều cùng ngày, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết, hiện nay, dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 11–14 độ Vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa và Nam Biển Đông. Hệ thống này đang gây mưa rào và dông mạnh trên vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vịnh Thái Lan, khu vực phía Nam Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) và khu vực Giữa Biển Đông.

Một số trạm ven biển như Bạch Long Vỹ ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, trong khi Lý Sơn có gió giật cấp 7.

Trong đêm 2/11 và ngày 3/11, gió Đông Bắc tiếp tục hoạt động mạnh trên nhiều khu vực biển nước ta với sức gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng cao 3–5 m.

Từ đêm 3/11 đến ngày 4/11, gió mạnh tiếp tục duy trì và có khả năng tăng thêm. Riêng vùng biển ngoài khơi Đà Nẵng – Khánh Hòa và Giữa Biển Đông (bao gồm Trường Sa) dự báo chịu ảnh hưởng sớm của hoàn lưu bão Kalmaegi, có thể xuất hiện gió mạnh cấp 10–12, giật trên cấp 15 và sóng cao 7–10 m, biển động dữ dội.

Cùng thời gian này, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6–7 và sóng biển cao trên 2 m.