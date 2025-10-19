Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, vào hồi 22 giờ ngày 19/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75–88km/giờ), giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ.

Dự báo, đến 22 giờ ngày 20/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão có khả năng mạnh thêm lên cấp 10–11 (89–117km/giờ), giật cấp 13. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên) được xác định từ vĩ tuyến 15,0–20,5 độ Vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa.

Đến 22 giờ ngày 21/10, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10–15km/giờ, tâm bão ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Cường độ bão có khả năng mạnh thêm lên cấp 11, giật cấp 13. Khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp vẫn là vùng Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa.

Đến 22 giờ ngày 22/10, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 10–15km/giờ, tâm bão ở khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Cường độ bão có khả năng suy yếu xuống cấp 9, giật cấp 11. Cấp độ rủi ro thiên tai vẫn ở cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa và vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Cảnh báo, trong khoảng từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão có xu hướng di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và sẽ suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão số 12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 13; sóng biển cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm bão cao 5,0-7,0m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu, thuyền trong vùng nguy hiểm có nguy cơ chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông và hiệu ứng địa hình nên khoảng từ ngày 22-27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày, cục bộ có điểm mưa rất lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi. Các địa phương cần sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: cấp 3.

Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng: Khẩn trương ứng phó bão số 12

Trước diễn biến phức tạp của bão, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có công điện gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng, cùng các bộ, ngành liên quan, yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

Cụ thể, các địa phương cần theo dõi sát tình hình bão, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ tàu, thuyền trưởng biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động tránh, không đi vào vùng nguy hiểm. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm được xác định từ vĩ tuyến 15,0 – 20,5 độ Bắc, phía Đông kinh tuyến 113,5 độ Đông (vùng nguy hiểm sẽ được điều chỉnh theo bản tin dự báo).

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các lực lượng sẵn sàng phương tiện, nhân lực để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; các cơ quan báo chí, truyền thông từ Trung ương đến địa phương tăng cường thông tin, cảnh báo về diễn biến của bão đến người dân và các phương tiện hoạt động trên biển.

Các bộ, ngành được giao nhiệm vụ theo chức năng quản lý chủ động chỉ đạo, phối hợp với địa phương trong công tác phòng, chống bão. Đồng thời, các đơn vị trực ban phải nghiêm túc thực hiện chế độ trực, thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai – Bộ Nông nghiệp và Môi trường) để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.