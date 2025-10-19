Bão Fengshen áp sát Biển Đông, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

Tin mới nhất về bão Fengshen và không khí lạnh

Lúc 1h ngày 19/10, vị trí tâm bão Fengshen trên khu vực phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo chiều tối cùng ngày, bão Fengshen đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12.

Khoảng 1h ngày 20/10, bão số 12 Fengshen trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h, khả năng mạnh thêm với cường độ cấp 9, giật cấp 11.

Đến 1h ngày 21/10, bão số 12 Fengshen trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Bắc, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20km, có thể mạnh thêm với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 13.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 12 Fengshen. (Nguồn: NCHMF)

Lúc 1h ngày 22/10, bão số 12 Fengshen trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 190km về phía Bắc Đông Bắc, đổi hướng Tây Tây Nam, di chuyển chậm với tốc độ 10 km/h, khả năng mạnh thêm, cường độ cấp 11, giật cấp 13. Theo dự báo hiện tại, đây là cường độ mạnh nhất của cơn bão này.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và suy yếu dần.

Tác động của bão Fengshen, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2,5-5m, biển động rất mạnh. Trong khoảng ngày 20-22/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) nguy cơ chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Ngoài ra, sáng nay (19/10), không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Từ 20-22/10 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Ảnh hưởng của không khí lạnh, Hà Nội và các tỉnh, thành Đông Bắc Bộ có mưa trong ngày 19/10, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong đất liền gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm 20/10, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đêm và sáng trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Hà Nội và khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa phổ biến 19-21°C, vùng núi và trung du Bắc Bộ 17-19°C, vùng núi cao có nơi dưới 16°C.

Từ nay đến hết đêm 19/10, Nghệ An đến Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi 60-120mm, có nơi trên 220mm; Nghệ An đến Bắc Quảng Trị 40-80mm, cục bộ trên 150mm.

Từ 20/10, mưa lớn ở khu vực trên xu hướng giảm dần.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 19/10/2025

TP Hà Nội ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Đông Bắc Bộ ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển chiều tối và đêm mạnh dần lên cấp 3-4. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, vùng núi có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Trong đó, Thanh Hóa mưa rào và dông, có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc (Đà Nẵng - Quảng Ngãi) mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29°C, phía Nam 30-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.