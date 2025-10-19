Người phụ hồ làm thủng tờ vé số trúng 2 tỷ đồng, đi nhận thưởng không được: Công ty xổ số nói gì?

Mới đây, mạng xã hội xôn xao thông tin liên quan đến sự việc một người đàn ông ở Quảng Ngãi vô tình làm thủng tờ vé số trúng độc đắc nên chưa được trả thưởng. Được biết, chủ tờ vé số là ông P.D.L. (45 tuổi, ở xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi). Tờ vé số của ông L. mang ký hiệu K39-25, có dãy số 996946, trúng độc đắc xổ số miền Trung ngày 26/9 của đài Gia Lai.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, ông L. cho biết vào ngày 25/9, trên đường đi làm phụ hồ về, ông ghé một quán ăn ven đường và mua tờ vé số trên trong lúc đang ngồi ăn. Mua xong, ông gấp lại, bỏ vào túi quần cùng bao thuốc lá. Trên đường về, ông L. gặp trời mưa nên dừng xe lại tấp vào vỉa hè, lấy thuốc ra hút thì vô tình làm rách tờ vé số ở giữa. Người đàn ông không để ý, vì nghĩ không sao. Hôm sau, ông dò kết quả thì phát hiện tờ vé số trúng giải độc đắc trị giá 2 tỷ đồng.

Ngày 2/10, ông L. mang tờ vé số đến Văn phòng đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết (XSKT) Gia Lai tại Quảng Ngãi để làm thủ tục nhận thưởng. Tờ vé số được thu nhận, chuyển lên công ty (ở phường Pleiku, Gia Lai).

Ngày 8/10, đại diện Công ty TNHH XSKT Gia Lai mời ông L. đến văn phòng đại diện của công ty tại Quảng Ngãi để làm việc. Tại buổi làm việc này, đại diện công ty cho rằng tờ vé đã bị rách rời một phần chính giữa và phần rách rời đó đã bị mất. Công ty TNHH XSKT Gia Lai xác định tờ vé số của ông L. không đủ điều kiện nhận thưởng căn cứ theo Thông tư 75 của Bộ Tài chính.

Tờ vé số của ông L. bị thủng ở giữa. (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Không đồng ý với kết luận trên, ông L. đã đề nghị Công ty TNHH XSKT Gia Lai thành lập hội đồng thẩm tra, xác minh tờ vé và giám định. Nếu công ty kết luận tờ vé không hợp lệ, ông L. đề nghị phải trả lời bằng văn bản có chữ ký và đóng dấu xác nhận rõ ràng. Cũng trong ngày 8/10, ông Huỳnh Tấn Minh, Trưởng văn phòng đại diện Công ty TNHH XSKT Gia Lai tại Quảng Ngãi đã lập biên bản và trả lại tờ vé số cho ông L.

Liên quan đến sự việc, trao đổi trên Tuổi Trẻ Online, ông Trương Văn Thiêng, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH XSKT Gia Lai cho biết đang chỉ đạo kiểm tra, xác minh phản ánh của khách hàng và tính hợp lệ của tờ vé số nói trên.

Ông Thiêng cho hay, dựa trên tình trạng tờ vé và đối chiếu với thông tư 75 thì tờ vé này không đủ điều kiện nhận thưởng. Tuy nhiên, cần xét tới yếu tố vị trí rách của tờ vé này không ảnh hưởng đến hàng số và hàng số vẫn còn nguyên. Để đảm bảo tối đa quyền lợi cho khách hàng, công ty đang thực hiện quy trình xử lý, đảm bảo khách quan, chặt chẽ và thỏa mãn cho khách hàng.

Lãnh đạo Công ty XSKT tỉnh Gia Lai nói, đến thời điểm hiện tại, chưa khẳng định ngay có trả hay không trả thưởng cho tờ vé trên. Công ty đã cử đoàn công tác đến Quảng Ngãi làm việc với khách hàng và các bên có liên quan.

Theo quy trình, công ty sẽ cho khách hàng giải trình về nguyên nhân tờ vé bị rách. Nội dung giải trình và tờ vé số sẽ được chuyển cho cơ quan công an cùng chính quyền địa phương thẩm định tính xác thực và tính thật - giả của tờ vé. Sau đó, công ty sẽ tổng hợp toàn bộ ý kiến báo cáo Hội đồng giám sát XSKT tỉnh Gia Lai và báo cáo UBND tỉnh Gia Lai cho ý kiến giải quyết vụ việc.

Theo ông Thiêng, công ty sẽ làm việc với tinh thần bình tĩnh, cẩn trọng, bảo vệ tối đa quyền lợi khách hàng trong phạm vi các quy định pháp luật. Ở góc độ doanh nghiệp, công ty rất vui mừng khi có khách hàng trúng thưởng với giải cao, điều đó giúp nâng cao uy tín công ty. Ông Thiêng cũng cho rằng, trong trường hợp này, phải xử lý sao cho khách hàng được thỏa mãn bởi đây là tài sản lớn của người dân.

Tấm vé số bị rách góc của bà Nguyệt từng gây xôn xao dư luận một thời gian. Sau đó, bà đã được tòa tuyên thắng kiện và được trả thưởng.

Trước đó, cuối năm 2024, dư luận cũng xôn xao vụ việc bà Nguyên Thị Nguyệt (ở Quảng Nam cũ) kiện Công ty XSKT TP.Huế để đòi quyền lợi. Theo đó, bà Nguyệt mua vé số của Công ty XSKT TP.Huế và có một tờ trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, tờ vé số của bà Nguyệt bị dính nước mưa nên rách phần nhỏ ở góc.

Công ty XSKT TP.Huế đã từ chối trả thưởng cho bà Nguyệt. Tuy nhiên, tại phiên tòa ngày 25/3, TAND thị xã Hương Thủy (cũ) đã tuyên Công ty XSKT TP.Huế phải trả thưởng 2 tỷ đồng cho bà Nguyệt.

HĐXX cho rằng, tờ vé số của bà Nguyệt bị rách rời ở góc, không còn nguyên vẹn song vẫn còn dãy số phụ; vé được xác định là thật do công ty phát hành. Lý do bà Nguyệt làm vé bị rách khi bỏ trong túi quần là nguyên nhân khách quan.