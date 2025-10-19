Vụ bé trai bị tát ù tai trong khu vui chơi ở Hà Nội: Động thái bất ngờ từ gia đình cháu bé

Liên quan đến vụ việc bé trai 8 tuổi bị đánh sưng mặt sau khi ném bóng trúng bạn xảy ra vào tối 16/10 tại khu vui chơi trẻ em ở Hà Nội, Công an phường Bồ Đề cho biết đã triệu tập người đàn ông lên làm việc.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với báo Dân Trí, chị Lã Thị Thái Hà (39 tuổi, ở phường Bồ Đề, mẹ cháu bé) cho biết người đàn ông đánh con trai chị đã liên lạc để xin lỗi. Theo chị Hà, người đàn ông trên đã nhận lỗi, đồng thời mong muốn được hòa giải.

Bé trai bị tát tại khu vui chơi (Ảnh: Chụp màn hình).

Mẹ bé trai cho biết gia đình ghi nhận thái độ cầu thị của người này, do đó đã đề nghị rút đơn tố cáo tại cơ quan công an. Chị Hà cũng thông tin thêm, người đàn ông tát con trai mình không phải là bố của bé bị ném bóng như thông tin ban đầu, mà là ông ngoại.

"Tôi chỉ mong họ hiểu ra bài học và không lặp lại sai lầm. Nếu sự việc bị xử lý hình sự, tôi sẽ làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho họ", chị Hà chia sẻ.

Trước đó, theo thông tin trên báo Lao động, theo chia sẻ của gia đình, khoảng 20h54 cùng ngày, trong lúc các bé đang chơi đuổi bắt và ném bóng nhựa, con trai chị Hà (8 tuổi) vô tình ném trúng một bé khác. Bất ngờ, người nhà của bé kia đã tiến tới, tát mạnh vào mặt con trai chị, khiến cháu bé bị sưng má và ù tai.

Sau sự việc, gia đình đã đưa bé đi khám. Bác sĩ kết luận cháu bị sưng má. Riêng phần tai, để xác định có tổn thương hay không, gia đình sẽ đưa bé đi kiểm tra thêm vào chiều 17/10.

Cùng ngày, chị Hà đã đến Công an phường Bồ Đề trình báo sự việc, đồng thời cung cấp đoạn clip và các thông tin liên quan.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bồ Đề đã nhanh chóng xác minh sự việc và tiến hành triệu tập người đàn ông đánh trẻ trong đoạn clip cùng những người liên quan đến trụ sở công an phường để làm việc.