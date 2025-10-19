361 xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo, trong tuần từ ngày 10/10 đến 17/10/2025 đã phát hiện 361 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát giao thông và phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Danh sách cụ thể như sau:

I. XE Ô TÔ - 266 TRƯỜNG HỢP

1. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông: 71 trường hợp

99A-909.06; 98A-697.75; 30L-863.93; 99A-384.38; 99A-938.00; 99A-001.79; 98A-742.13; 99A-911.02; 99A-700.73; 51D-802.79; 98C-101.74; 98A-771.15; 98A-324.50; 98C-362.38; 98A-273.95; 30K-605.24; 30E-583.82; 36A-801.88; 98A-794.79; 29A-417.80; 30E-644.00; 99A-746.16; 98A-580.35; 98C-370.67; 98A-883.64; 98A-863.72; 30H-638.42; 98A-035.62; 98A-442.55; 99A-154.83; 98A-120.85; 98A-804.27; 98A-898.68; 99A-308.42; 98A-409.68; 51H-015.83; 98A-477.66; 98A-207.80; 30G-232.99; 30F-066.68; 98A-888.96; 29K-127.40; 99A-908.17; 30E-771.38; 98A-204.12; 30N-8915; 98A-737.20; 98A-096.95; 30E-069.17; 98A-508.02; 30E-807.21; 99C-132.32; 99A-434.24; 34A-477.82; 98A-364.65; 99A-646.34; 98B-123.90; 12A-234.94; 30H-014.03; 98A-442.55; 98C-329.83; 98A-519.79; 29H-447.14; 98A-803.06; 98A-103.60; 98C-294.04; 98A-394.79; 98A-075.71; 98A-683.36; 20B-104.41; 99A-024.85.

2. Rẽ trái nơi có biển cấm rẽ trái: 23 trường hợp

88A-030.00; 98A-014.45; 98C-290.09; 99C-272.16; 99A-820.55; 30C-748.48; 98A-275.52; 29A-886.38; 20A-534.29; 98A-733.02; 98A-819.36; 98A-187.17; 37D-013.36; 98A-537.29; 98B-147.34; 98A-688.98; 29A-989.68; 99A-958.52; 20A-099.33; 98C-289.62; 98A-333.83; 98B-110.67; 98A-62.781.

3. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường: 94 trường hợp

77RM-001.86; 99A-291.32; 30F-672.41; 99LD-011.66; 99A-898.68; 99C-257.54; 12B-004.98; 29H-977.67; 12B-002.85; 98A-819.52; 29A-680.16; 29F-054.32; 99E-001.41; 29B-515.41; 98C-200.64; 30K7-9384; 99B-013.15; 99A-654.10; 99A-471.84; 30H-943.51; 29A-822.96; 99C-273.07; 88LD-013.41; 17LD-000.42; 30E-941.89; 12B-007.49; 99LD-021.29; 17A-259.60; 98G-001.65; 99LD03127; 29H7-6755; 19LD-004.46; 30H-151.47; 98H-046.49; 98A-899.75; 98A-225.29; 98A-281.04; 20C-182.47; 98H-061.77; 98C-247.34; 98H-074.78; 30A-375.85; 98A-135.37; 98C-158.05; 29C-392.91; 30F-862.69; 98A-157.12; 30A-818.52; 15A-183.37; 30K-821.53; 98A-382.13; 98A-613.60; 29A-487.07; 12A-244.34; 98A-741.48; 98A-794.70; 98A-556.70; 99H-055.04; 88A-230.85; 15K-064.08; 98C-288.45; 98C-276.42; 98C-209.99; 98H-030.50; 98C-213.58; 98A-979.68; 50H-209.13; 98A-850.17; 98H-035.27; 99A-997.91; 30F-824.06; 98A-562.67; 98G-004.61; 98A-842.98; 99A-695.32; 98A-553.07; 99A-768.27; 20C-265.03; 98H-039.08; 98A-870.38; 98C-345.09; 30K-977.89; 98B-018.65; 99A-687.46; 16N-3245; 98A-709.21; 98H-007.83; 98A-329.47; 98A-631.66; 12A-090.70; 19H-046.77; 99A-985.20; 30F-72365; 98A-89323.

4. Chạy quá tốc độ quy định: 74 trường hợp

99C-087.31; 99A-679.72; 99A-491.64; 89C-277.61; 89A-449.78; 89A-189.85; 30M-635.40; 30E-793.08; 30E-205.78; 29H-377.26; 29H-324.02; 29D-100.20; 29D-076.07; 22H-025.58; 20C-233.72; 99H-033.11; 99A-910.71; 99A-240.37; 99A-211.91; 50H-089.56; 36A-065.49; 29E-042.54; 30H-216.77; 99A-800.11; 29C-982.51; 30M-252.05; 90A-310.72; 29H-135.85; 76A-264.10; 34A-544.81; 99A-313.93; 89A-055.88; 50H-165.16; 30M-770.76; 30L-877.45; 30H-029.58; 30E-899.59; 30E-064.18; 29K-208.05; 29K-103.90; 29E-020.31; 19A-624.94; 15H-179.74; 34A-814.85; 29KT11387; 30K-532.57; 29K-194.49; 29E-029.72; 99A-310.88; 30A-371.67; 29E-074.42; 29E-305.37; 99A-585.68; 30L-497.47; 30F-170.34; 51L-356.30; 99F-006.37; 99C-261.10; 99C-313.91; 99A-885.32; 29LD05880; 29A-887.21; 30L-155.40; 99B-040.24; 89A-460.16; 99A-599.85; 99C-313.02; 30M-888.94; 29A-314.48; 98A-397.07; 98A-504.60; 98A-858.68; 99A-967.52; 30E-838.38.

5. Dừng xe dưới gầm cầu vượt: 05 trường hợp

99A-748.37; 29H-823.89; 53N-5407; 30L-810.49; 15C-075.11.

Ô tô chạy quá tốc độ. Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh

II. MÔ TÔ - 95 TRƯỜNG HỢP

1. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông: 60 trường hợp

99AE-069.26; 17B8-181.65; 99K1-383.13; 99H7-7071; 99E1-532.36; 98K1-016.80; 99H1-307.31; 99E1-188.92; 99H1-1875; 99E1-298.92; 99V1-7478; 99E1-063.79; 22B2-582.07; 29MĐ3-525.09; 15B1-055.92; 99H1-391.18; 99H1-6437; 99G1-303.80; 99E1-523.22; 99G1-421.57; 99E1-595.51; 99E1-263.28; 99MĐ5-048.88; 34AA-229.91; 99B1-236.88; 99G1-682.91; 99E1-695.16; 99F3-1257; 99E1-015.18; 99AE-082.71; 99E1-458.93; 99B1-440.35; 20B2-395.15; 99E1-154.69; 99E1-666.51; 99E1-687.96; 99H6-6780; 99AA-226.80; 99AA-113.47; 99E1-500.65; 36B8-379.71; 98AC-007.48; 99E1-160.54; 28E1-210.45; 28FN-106.73; 99E1-502.02; 99E1-490.16; 99G1-653.14; 99H3-6227; 29AB-744.43; 29AH-044.03; 34B2-013.55; 15B1-055.92; 99E1-509.74; 99E1-034.67; 30N9-5669; 36B4-956.03; 99E1-247.69; 99AE-022.56; 99E1-237.05.

2. Không đội mũ bảo hiểm: 12 trường hợp

99L6-5489; 99G1-250.55; 99AA-094.18; 99G1-072.92; 99F9-2409; 99V1-1226; 99H6-1641; 99G1-594.04; 99AA-111.07; 99L5-4124; 99MĐ1-075.55; 99MĐ1-104.69.

3. Chạy quá tốc độ quy định: 23 trường hợp

98B2-464.27; 98B2-708.57; 98B3-839.80; 98B3-785.78; 12B1-166.83; 27B2-111.40; 12U1-140.95; 98D1-668.33; 23B1-652.27; 98C1-296.38; 12H1-500.79; 98C1-250.57; 12H1-460.52; 20L9-9165; 29A1-044.22; 98N5-4865; 12HA-071.42; 21KA-217.03; 11AV-012.92; 98AE-060.12; 98AE-030.34; 98AA-19609.

Công an tỉnh Bắc Ninh lưu ý, các chủ phương tiện trong danh sách trên cần nhanh chóng liên hệ Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh hoặc các Đội CSGT phụ trách địa bàn để giải quyết theo quy định, mọi trường hợp cố tình chậm trễ sẽ bị xử lý nghiêm theo luật định. Yêu cầu các phương tiện tuân thủ đèn tín hiệu, vạch kẻ đường, tốc độ và đội mũ bảo hiểm để bảo đảm an toàn cho chính mình và cộng đồng.

Xe máy chạy quá tốc độ. Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông:

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play / App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.