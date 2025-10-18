Loạt xe chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai thông báo, từ ngày 01/10 đến 10/10 đã phát hiện 45 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát giao thông và phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Trong đó, lực lượng chức năng ghi nhận 6 trường hợp chạy quá tốc độ và 39 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Danh sách cụ thể như sau:

1. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định (6 lượt phương tiện):

47H-073.15

93A-090.61

51A-078.38

93A-015.45

51L-404.24

93A-353.27

2. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (39 lượt phương tiện):

70C-153.13

65A-297.18

51D-664.76

51A-364.96

61C-521.88

47C-130.06

66F-005.54

61H-157.80

61C-623.18

88C-186.50

51L-533.51

29K-071.52

50E-151.18

51M-165.64

60C-656.12

51K-615.62

48C-111.43

51K-393.59

60H-314.18

37C-535.80

50E-190.10

93A-250.60

61K-388.09

60H-224.42

70H-4545

54T-1849

64A-166.51

93B-014.92

50E-173.32

93A-279.29

93A-335.51

50H-735.29

29F-048.58

50G-001.18

51F-217.56

93A-350.90

93A-403.80

60K-753.11

61K-377.15.

Công an tỉnh Đồng Nai nhắc nhở các chủ phương tiện, lái xe có tên trong danh sách cần khẩn trương liên hệ với cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật. Đồng thời, lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần tuân thủ nghiêm tốc độ cho phép, chấp hành tín hiệu đèn và các quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có hiệu lực từ 1/1/2025; người điều khiển ôtô vượt đèn đỏ bị phạt 18 - 20 triệu đồng (trước là 4-6 triệu đồng). Đối với người điều khiển môtô, xe máy vượt đèn đỏ bị phạt 4-6 triệu đồng (trước là 800.000 - 1 triệu đồng).

Cũng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 - dưới 10 km/h sẽ bị phạt từ 800.000 - 1 triệu đồng; vượt quá tốc độ từ 10 - 20 km/h sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 20 - 35 km/h sẽ bị phạt từ 6 - 8 triệu đồng và trừ 4 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 35 km/h sẽ bị phạt từ 12 - 14 triệu đồng và trừ 6 điểm bằng lái xe. Trường hợp điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Với xe máy, nếu vượt quá tốc độ từ 5 - dưới 10 km/h bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng; vượt quá tốc độ từ 10 - 20 km/h bị phạt tiền từ 800.000-1 triệu đồng; vượt quá tốc độ trên 20 km/h bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông:

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play/App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.