Chân dung 8 đối tượng cướp tài sản trên đường đi cúng Bà Chúa xứ núi Sam

Ngày 19-10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

8 đối tượng bị bắt để điều tra về hành vi cướp tài sản

Theo thông tin từ cơ quan công an, ngày 14-10, anh Nguyễn Tấn Đ. (SN 2008; cư trú xã An Châu, tỉnh An Giang) đến công an trình báo khoảng 23 giờ ngày 12-10, trong lúc đang xem đua xe tại khu vực đường tránh Quốc lộ 91 thuộc xã Bình Mỹ thì bị một nhóm người đi trên nhiều xe máy chặn xe, xưng là công an và yêu cầu Đ. cho kiểm tra giấy tờ.

Sau đó, nhóm người này lấy xe máy của Đ. chạy về hướng Châu Đốc. Xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, đối tượng thực hiện hành vi manh động, nguy hiểm, có dấu hiệu cướp tài sản nên Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh xuống ngay hiện trường phối hợp với Công an xã Bình Mỹ cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ tiến hành truy xét nhanh các đối tượng gây án.

Chưa đầy 48 giờ, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang đã phát hiện và bắt giữ 8 đối tượng đã gây ra vụ cướp xe nêu trên, gồm: Phan Tấn Điền; Nguyễn Hữu Khánh; Nguyễn Trần Anh Tuấn; Phạm Minh Nhật; Đoàn Hùng Thiên; Nguyễn Thái An; Nguyễn Trường Sơn và Phạm Minh Phương khi các các đối tượng đang lẩn trốn tại TP Cần Thơ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận vào khoảng thời gian trên, trong lúc đang trên đường đến Miếu Bà Chúa xứ núi Sam ở Châu Đốc để cúng thì gặp một nhóm thanh niên đang tụ tập đua xe, nẹt pô khiêu khích nên cả nhóm rượt đuổi.

Sau đó, cả nhóm hăm dọa và chiếm đoạt xe của Đ. rồi chạy về Khu Dân cư Bình Long. Tại đây, cả nhóm cùng nhau rã những bộ phận trên xe của Đ. rồi cùng nhau chở phụ tùng về TP Cần Thơ.