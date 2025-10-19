Khoảnh khắc 2 mẹ con bị nước lũ cuốn trước cổng chung cư và lời kể của người bảo vệ lao xuống cứu

Ngày 19/10, khi phóng viên tìm đến khu chung cư Hòa Khánh (phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), nhiều cư dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại sự việc xảy ra chỉ một ngày trước - khoảnh khắc hai mẹ con suýt bị dòng nước lũ cuốn trôi ngay trước cổng chung cư.





Bà Ngọc, người bán bún trước tòa nhà E2, kể rằng sáng 18/10, mưa lớn kéo dài khiến nước từ triền núi đổ về, tràn qua tuyến đường số 4 trước khu nhà xe E1/E2. Khoảng 6h, một người phụ nữ chở con nhỏ tầm ba tuổi đi học qua đoạn ngập thì bất ngờ ngã xe. Dòng nước xiết lập tức cuốn cả hai mẹ con trôi đi, chiếc xe trượt dài rồi lao thẳng về phía miệng cống ngầm.

Khoảnh khắc nam bảo vệ chung cư (áo mưa trắng) chạy theo kéo xe máy đang trôi theo dòng nước.

"Đến giờ, tôi vẫn còn sợ khi nhớ lại khoảnh khắc đó. Nhìn hai mẹ con chới với giữa dòng nước mà tôi chỉ biết hét lên cầu cứu", bà Ngọc chia sẻ.

Đúng thời điểm ấy, ông Đặng Ngọc Toàn (54 tuổi, trú phường Hòa Khánh) - bảo vệ của khu chung cư, vừa đến nhận ca trực buổi sáng. Nghe tiếng kêu thất thanh, ông vội bỏ xe, lao thẳng xuống dòng nước cuộn xiết để cứu người.

Ông Toàn cho biết khi lao xuống, nước chảy rất mạnh, kéo cả người ông nghiêng về phía cống. Ông phải ghì chặt tay, dùng hết sức xoay người che cho cháu bé, rồi đỡ người mẹ phía sau. Cùng lúc đó, một số cư dân đứng trên vỉa hè đưa tay hỗ trợ, giúp ông đưa hai mẹ con lên khu vực an toàn.

Ông Đặng Ngọc Toàn - bảo vệ chung cư lao ra dòng nước xiết cứu 2 mẹ con ở Đà Nẵng. Ảnh: Tâm An

“Tôi vừa dựng xe, còn chưa kịp cởi áo mưa thì thấy hai mẹ con bị cuốn đi. Lúc đó không nghĩ được gì, chỉ biết phải lao xuống kéo họ lên, chậm vài giây nữa là nguy rồi”, ông Toàn nhớ lại.

Ông Toàn cho biết thêm, thời điểm đó, dòng nước chảy rất mạnh, kéo cả người và xe về phía miệng cống ngầm. Ông phải ghì chặt tay, đỡ người mẹ rồi xoay người che cho cháu bé.

"Con bé ôm cứng vai tôi, khóc nấc vì sợ. Khi đẩy được hai mẹ con vào phía vỉa hè, nơi có người dân đang đưa tay ra hỗ trợ kéo vào, tôi mới thấy nhẹ người", nam bảo vệ chia sẻ.

Sau đó, ông Toàn tiếp tục quay xuống dòng nước, chạy nhanh để cứu chiếc xe máy của người phụ nữ đang bị trôi, cách vị trí ông đứng khoảng 10m.

"Cống chỗ đó sâu lắm, chỉ cần trượt một cái là mất dấu. Tôi phải lần từng bước và mất hơn 10 phút mới lôi được chiếc xe lên vỉa hè", ông kể.

Cống nước tại đường số 4 Khu công nghiệp (phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Ảnh: Tâm An

Theo cư dân khu chung cư, rất may cháu bé chỉ bị trầy xước nhẹ ở chân, được người dân đưa vào sảnh E2 sưởi ấm và thay quần áo khô. Còn ông Toàn, toàn thân ướt sũng, quần áo lấm bùn nhưng vẫn quay lại phòng bảo vệ để tiếp tục ca trực.

"Thực sự, lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là thấy người gặp nạn thì phải cứu thôi. Ướt hay lạnh gì cũng không quan trọng", ông Toàn cười hiền.

Trước đó, trận mưa kéo dài từ đêm 17 đến sáng 18/10 khiến một số tuyến đường tại Đà Nẵng bị ngập, đặc biệt khu vực Khu công nghiệp Hòa Khánh, khu vực gần chợ Thanh Vinh và tuyến đường Âu Cơ (phường Liên Chiểu) có nơi ngập hơn 0,5m, nước chảy xiết gây nguy hiểm cho người dân và các phương tiện lưu thông.

Trong buổi sáng mưa gió ấy, hành động dũng cảm của người bảo vệ giản dị đã trở thành điểm sáng ấm lòng giữa dòng nước lạnh - một nghĩa cử đẹp giữa đời thường.