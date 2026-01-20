Thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Hải Văn

Ngày 19/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Hải Văn (sinh năm 1993), ngụ phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai để điều tra về tội "Sử dụng trái phép chất ma túy" theo quy định tại Điều 256a Bộ luật Hình sự (sửa đổi, bổ sung năm 2025).

Theo điều tra ban đầu, Đỗ Hải Văn là đối tượng đang thực hiện cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng theo Quyết định của UBND phường Trảng Dài.

Tuy nhiên, trong quá trình quản lý địa bàn và nắm tình hình, Công an phường Trảng Dài tiếp tục phát hiện Văn có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Đỗ Hải Văn tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Kết quả giám định mẫu nước tiểu của Đỗ Hải Văn tại Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai xác định đối tượng dương tính với chất ma túy (Methamphetamine).

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.