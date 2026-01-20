Người dân đánh rơi 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu xuống sông Hương: Thợ lặn đã tìm thấy điều bất ngờ!

Tối ngày 19/1, mạng xã hội lan truyền thông tin một người dân vô tình đánh rơi 2 cây vàng xuống sông Hương (TP Huế), khu vực cầu đi bộ gỗ lim ven bờ nam. Giá trị số vàng ước tính hơn 300 triệu đồng.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của người dân địa phương và cộng đồng mạng. Trong đó, có nhiều hoài nghi về sự thật của thông tin này.

Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế hỗ trợ người dân tìm số vàng đánh rơi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ người đánh rơi.

Các thành viên trong đội đã sử dụng thiết bị chuyên dụng và bình dưỡng khí (ô xy) để lặn xuống lòng sông tìm kiếm.

Dù thời tiết xấu và nước sâu nhưng đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế vẫn nỗ lực tìm kiếm giúp người dân

Chia sẻ với báo Pháp luật TP.HCM, anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng, Đội trưởng Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế xác nhận sự việc trên là có thật. Anh cho biết đội đã nỗ lực tìm kiếm trong điều kiện trời tối và nước sâu.

"Qua quá trình quần thảo dưới đáy sông, may mắn là anh em trong đội đã tìm thấy được một cây vàng," anh Hoàng thông tin.

Cũng theo đại diện Đội SOS75, do bình dưỡng khí cạn kiệt và máy bơm ô xy của đội gặp sự cố nên trong rạng sáng nay, công tác tìm kiếm buộc phải tạm dừng.

"Hiện nay, đội đã trở về để tiến hành nạp khí và chuẩn bị thiết bị. Chúng tôi sẽ quay trở lại hiện trường để tiếp tục hỗ trợ người dân tìm kiếm số vàng còn lại trong ngày hôm nay," anh Nhật Hoàng cho biết thêm.

Trao đổi với báo Lao động, ông Lê Như Chinh - Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh Huế cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin người dân đánh rơi 2 cây vàng xuống sông Hương vào tối 19/1. Lực lượng thợ lặn hỗ trợ tìm kiếm đã phát hiện 1 cây vàng trong cùng đêm.