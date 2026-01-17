Người phụ nữ trộm vàng trắng trị giá 160 triệu bị bắt sau 7 giờ truy xét: Quá khứ bất hảo

Theo thông tin thì vào khoảng 13h20' ngày 15/1, chị N.T.T.N. - tiểu thương kinh doanh trang sức tại tầng hầm chợ An Đông (phường An Đông, TP. HCM) đến Công an phường trình báo về việc bị mất trộm vàng. PLO đưa nội dung trình báo của chị N, sự việc xảy ra vào khoảng 11 giơ cùng ngày. Thời điểm này, một người phụ nữ mặc áo khác jean xanh, đội mũ bảo hiểm đến quầy trang sức. Người này không có động thái hỏi giá hay xem mẫu hàng, mà chỉ đứng bấm điện thoại.

Lúc đó, chị N. có khách đến xem hàng. Lợi dụng lúc chị N. đang bận tư vấn cho khách, người phụ nữ đã nhanh tay lấy đi một chiếc lắc tay vàng trắng, trị giá khoảng 160 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Lợi dụng chủ tiệm tư vấn cho khách, người phụ nữ nhanh chóng trộm cắp lắc vàng rồi rời đi. (Ảnh cắt từ clip)

Nhận được tin báo, Ban chỉ huy Công an phường An Đông chỉ đạo tổ Phòng chống tội phạm truy xét. cơ quan điều tra trích xuất hình ảnh, khoanh vùng các điểm nghi vấn. Người thực hiện hành vi được xác định là bà L.P.T. (42 tuổi, trú tại Đà Nẵng). Thời điểm này, bà T. đang ở tại một khách sạn trên địa bàn phường An Lạc (quận Bình Tân cũ), TP.HCM.

Hình ảnh người phụ nữ trên đường tẩu thoát.

Theo thông tin trên VnExpress thì đến hơn 18h cùng ngày, Công an phường An Đông phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự ập vào kiểm tra khách sạn tại phường An Lạc (quận Bình Tân cũ) bắt bà L.P.T. khi người này đang chuẩn bị tẩu thoát về Đà Nẵng.

Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật gồm một sợi dây chuyền kim loại màu vàng (trị giá ước tính khoảng 120 triệu đồng) và số tiền mặt hơn 130 triệu đồng do tiêu thụ tài sản trộm cắp mà có. Đáng chú ý, bà L.P.T. đã từng hai lần đi tù vì trộm cắp tài sản.

Qua đấu tranh, bà T. khai nhận thêm đã thực hiện một vụ trộm với thủ đoạn tương tự tại tiệm vàng ở phường An Lạc vào lúc 10 giờ ngày 15/1.

Công an phường đang tiếp tục truy xét, củng cố để xử lý theo quy định.