Thời điểm "vàng" thực hiện lễ cúng ông Công ông Táo để đón nhiều tài lộc năm 2026

Ngày, giờ đẹp cúng ông Công ông Táo năm 2026

Theo quan niệm dân gian, lễ cúng ông Công ông Táo nên thực hiện trước 12h trưa ngày 23 tháng Chạp. Dưới đây là gợi ý ngày giờ đẹp cúng ông Công ông Táo năm 2026.

Theo nhà nghiên cứu văn hóa, chuyên gia phong thủy Phạm Đình Hải (Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam) chia sẻ với Vietnamnet , lễ cúng ông Công ông Táo năm 2026 có thể thực hiện trong các ngày từ 18 - 23 tháng Chạp tức từ 5/2/2026 đến 10/2/2026 dương lịch.

Tuy nhiên, nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ thì gia chủ nên tránh cúng ngày 18 và ngày 22 tháng Chạp. Bởi ngày 18 là ngày Âm thác (âm khuyết thiếu) và ngày 22 là ngày Dương thác (dương khuyết thiếu).

"Những ngày âm dương không hài hòa thì mọi việc nên kỵ", chuyên gia Phạm Đình Hải cho hay.

Những ngày còn lại, chuyên gia gợi ý một số khung giờ đẹp để gia chủ có thể tiến hành cúng ông Công ông Táo như sau:

Ngày 19 tháng Chạp: Từ 11h – 15h

Ngày 20 tháng Chạp: Từ 17h – 19h

Ngày 21 tháng Chạp: 9h – 11h hoặc 15h – 17h

Ngày 23 tháng Chạp: Từ 5h – 7h, 11h – 15h và 17h – 19h

Bên cạnh đó TS. Đinh Đức Tiến - giảng viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), lễ cúng ông Công ông Táo nên thực hiện vào buổi sáng (thường kết thúc trước chính Ngọ - 12h trưa).

Sau đó, các gia đình sẽ đem tiền vàng cùng mũ, áo, hia đi hóa và thả cá chép ra sông hồ...

TS. Đinh Đức Tiến lý giải, sở dĩ nên cúng ông Công ông Táo vào buổi sáng vì đây là thời điểm bắt đầu của một ngày, còn tinh khiết, trong lành (cả không gian lẫn con người).

Ngoài ra, việc cúng sáng còn mang ý nghĩa là để các Táo lên đường vào buổi chiều, kịp giờ chầu với Ngọc Hoàng.

Gợi ý loạt mâm cỗ cúng ông Công ông Táo vừa đẹp mắt

Khi làm mâm cỗ cúng ông Công ông Táo, các gia đình thường ưu tiên sự hài hòa, đẹp mắt và phù hợp điều kiện, thời gian.

Mâm cúng ông Công ông Táo không cần quá cầu kỳ mâm cao cỗ đầy mà cốt ở sự tinh khiết và lòng thành. Tùy vào điều kiện kinh tế và văn hóa vùng miền, mâm cỗ có thể là cỗ mặn hoặc cỗ chay, nhưng tựu trung lại vẫn cần sự chỉn chu, sạch sẽ. Một mâm cỗ mặn tiêu chuẩn thường bao gồm các món sau:

Tùy vào điều kiện kinh tế, mỗi gia đình sẽ chuẩn bị mâm cúng ông Công ông Táo khác nhau. Lễ cúng không cần cầu kỳ nhưng phải thể hiện được sự thành tâm và lòng thành kính của gia chủ. Ảnh minh họa.

Gà luộc ngậm hoa hồng: Đây là món chủ đạo. Gà trống thiến hoặc gà ri luộc da vàng óng, mỏ ngậm bông hoa hồng đỏ tượng trưng cho sự may mắn và báo hiệu điều tốt lành.

Đĩa xôi gấc hoặc bánh chưng: Màu đỏ của gấc được tin là sẽ mang lại vận đỏ (son) cho cả năm. Bánh chưng vuông vức tượng trưng cho sự sung túc của đất trời.

Giò lụa/Chả quế: Được cắt thái gọn gàng, bày biện đẹp mắt.

Món xào và canh: Thường là một đĩa rau củ xào thập cẩm (lòng gà, nấm, su hào...) và một bát canh măng nấu móng giò hay canh mọc nấu thả hoặc canh rau củ thập cẩm. Hai món này giúp cân bằng khẩu vị và bổ sung chất xơ cho mâm cỗ.

Chè kho hoặc chè trôi nước: Món tráng miệng ngọt ngào với ý nghĩa mong muốn mọi việc trong năm mới được trôi chảy, hanh thông.

Ngoài ra, lễ vật cúng ông Táo không thể thiếu đĩa trái cây đa dạng, nhiều màu được bày biện đẹp, lọ hoa tươi (nên sử dụng các loại hoa thơm, màu sắc rực rỡ như hoa cúc, hoa hồng, hoa ly), trầu cau, trà và rượu.

Nếu gia đình không có điều kiện chuẩn bị mâm cỗ mặn hay chay phức tạp, chỉ cần chuẩn bị mâm lễ đơn giản gồm: Hoa quả tươi, trầu cau, một đĩa xôi, một khổ thịt luộc và 3 chú cá chép là đã đủ lễ nghi.

Lưu ý: Tuyệt đối tránh cúng các món làm từ thịt chó, thịt vịt, thịt chim hoặc trứng vịt lộn trong dịp này.

Vì sao lễ cúng ông Công ông Táo phải có cá chép?

Theo truyền thuyết dân gian, Táo quân là những vị thần trông coi bếp lửa và sinh hoạt gia đình. Đến ngày 23 tháng Chạp, các Táo cưỡi cá chép bay về trời để tâu trình với thiên đình mọi việc lớn nhỏ nơi hạ giới. Sau đêm giao thừa, các Táo mới quay trở lại trần gian để tiếp tục công việc.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, tục thả cá chép trong ngày này có nguồn gốc từ sự tích cá chép vượt vũ môn hóa rồng, một câu chuyện quen thuộc trong kho tàng truyền thuyết dân gian Việt Nam và phương Đông.

Theo sự tích, thuở xưa, ông Trời tạo ra nước và các sinh vật sống trong nước trước tiên. Về sau, do bận rộn, ông Trời không trực tiếp làm mưa nữa mà giao nhiệm vụ này cho rồng, loài sinh vật sống ở cõi trời, có khả năng bay lượn và phun nước xuống trần gian. Tuy nhiên, số lượng rồng quá ít, không thể phân bố mưa đều khắp nơi, nên ông Trời quyết định tổ chức một kỳ thi để tuyển chọn thêm những con vật ở trần gian đủ điều kiện hóa rồng.

Vua Thủy tề nhận chiếu chỉ và truyền tin đến tất cả các loài thủy tộc. Muốn trở thành rồng, các loài phải vượt qua ba vòng thi, mỗi vòng là một đợt sóng lớn tại cửa vũ môn.

Trong cuộc thi này, phần lớn các loài đều không thể vượt qua đủ ba đợt sóng. Cá rô chỉ nhảy qua được một đợt, tôm vượt được hai đợt nhưng đến đợt thứ ba thì kiệt sức, thân thể đã có dấu hiệu hóa rồng song vẫn thất bại.

Riêng cá chép, khi tham gia kỳ thi, ngậm theo một viên ngọc trai quý. Thần gió nhận thấy điều lạ nên bay đến quan sát, khiến gió mây kéo đến, sấm sét vang trời và sóng nước dâng cao. Nhờ con sóng lớn, cá chép vượt một lần qua cả ba đợt sóng, sau đó nhả viên ngọc, vượt cửa vũ môn và hóa thành rồng.

Cũng từ đó, hình ảnh cá chép hóa rồng trở thành biểu tượng của sự bền bỉ, nỗ lực và thành công. Trong đời sống văn hóa dân gian, cá chép còn gắn với ý nghĩa an lành, sung túc, thịnh vượng, may mắn trong kinh doanh và sự thành đạt trong học tập, sự nghiệp.