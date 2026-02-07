Nhân viên tuần đường bị tàu hoả tông tử vong

Ngày 7/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đang điều tra vụ một nhân viên tuần đường sắt bị tàu hỏa tông tử vong.

Hiện trường sự việc

Trước đó, khoảng 0h40 cùng ngày, tàu khách SE2 chạy hướng Nam – Bắc do ông L.H.T (ngụ xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển đi tới tại Km 1581+800 tuyến đường sắt Bắc – Nam, đoạn qua thôn Tân Quang, xã Tân Lập (tỉnh Lâm Đồng). Tại đây, tàu đã xảy ra va chạm và tông ông N.V.P. (ngụ thôn Tân Quang, xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng), là nhân viên tuần đường thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, đang làm nhiệm vụ trên tuyến.

Vụ việc khiến ông N.V.P. tử vong tại chỗ. Nhận tin, lực lượng chức năng và đơn vị quản lý đường sắt đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân theo quy định.