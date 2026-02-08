Phở Tư Lùn Ấu Triệu bị xử phạt do vi phạm vệ sinh, an toàn thực phẩm

Mới đây, UBND phường Hoàn Kiếm đã công bố danh sách các cơ sở bị xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm trên địa bàn phường trong thời gian từ ngày 01/01/2026 đến 31/01/2026. Danh sách ghi nhận tổng cộng 14 cơ sở có hành vi vi phạm các quy định liên quan đến vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Đáng chú ý, trong số các cơ sở bị xử lý có hộ kinh doanh Ngô Thị Phi Nga, địa chỉ tại số 34 phố Ấu Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nơi được nhiều người biết đến với tên gọi phở Tư Lùn. Đây là một trong những quán phở lâu năm, có tiếng tại khu vực phố cổ và thường xuyên được nhắc tới trong các danh sách quán phở Hà Nội đông khách.

Theo thông tin từ UBND phường Hoàn Kiếm, hộ kinh doanh này đã vi phạm quy định về việc bày bán, chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ và vật liệu không bảo đảm vệ sinh theo quy định về an toàn thực phẩm. Hành vi vi phạm đã bị lập biên bản và xử lý hành chính theo đúng quy trình.

Danh sách cụ thể như sau: