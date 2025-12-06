Nam thanh niên bịa chuyện bị "chặt chém" bát phở 300k ở Sầm Sơn: Bất ngờ động cơ

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin một nam thanh niên bức xúc tiết lộ chuyện bị "chặt chém" bát phở bò 300 nghìn đồng.

"Sống ở Sầm Sơn hơn 30 năm rồi chứ có phải mới đến đâu mà ăn bát phở chém 300k. Không chấp nhận được. Em chụp lại quán rồi mọi người né ra nhá!", tài khoản này viết. Dưới phần bình luận, người này đăng thêm hình ảnh quán phở đèn mờ với tấm biển hiệu "Chuyên phở bò" và nói: "Làm ăn chán thật".

Bài đăng đã nhận được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng, làm nổ ra nhiều ý kiến tranh cãi. Nhiều người cũng bày tỏ thắc mắc về tính xác thực của thông tin trên.

Bài đăng sai sự thật của V. trên mạng xã hội.

Nguồn tin trên Tạp chí điện tử Người Đưa Tin cho biết, ngay khi phát hiện vụ việc, Công an phường Sầm Sơn đã nhanh chóng vào cuộc làm rõ. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định thông tin trên là sai sự thật. Chủ tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật là anh N.V.V. (sinh năm 1994), trú tại thôn 2, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 5/12, Công an phường Sầm Sơn đã mời anh V. lên làm việc.

V. khai nhận bịa chuyện để "câu like", tăng tương tác phục vụ việc bán quần áo. (Ảnh: Người Đưa Tin)

Nguồn tin trên báo Dân trí cho biết thêm, tại cơ quan công an, anh V. khai nhận ngày 3/12 đã sử dụng Facebook tên "Hoa Vinh" để đăng thông tin sai sự thật. Mục đích của người này là "câu like", tăng lượt tương tác phục vụ cho việc bán hàng quần áo. Người đàn ông đã nhận thức được hành vi sai trái, gỡ bài và đăng thông tin đính chính.

Công an phường Sầm Sơn đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dùng mạng xã hội tuyệt đối không đăng tải, bình luận, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc.