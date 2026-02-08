Vụ người đàn ông ngã gục ở khu vực cửa khẩu Cha Lo: Ẩu đả bằng hung khí, thêm 1 người bị thương

Hiện trường vụ việc

Ngày 8-2, Công an xã Dân Hóa (Quảng Trị) cho hay đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ ẩu đả bằng hung khí xảy ra tại khu vực cửa khẩu Cha Lo, khiến hai người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 ngày 7-2, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, bản Cha Lo, xã Dân Hóa, xảy ra mâu thuẫn giữa ông Lê Thế Anh (46 tuổi) và ông Đặng Xuân Chính (41 tuổi), cùng trú phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Trong lúc cãi vã, ông Chính dùng kéo đâm ông Anh gây thương tích.

Lực lượng Công an thu giữ các loại dao, kéo mà các đối tượng dùng để giải quyết mưu thuẫn.

Bị tấn công, ông Anh lấy một con rựa mang theo trên xe đánh trả. Hậu quả, cả hai người đều bị thương và được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu, điều trị.

Ngay sau khi nắm thông tin, Công an xã Dân Hóa phối hợp Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo vào cuộc xác minh, thu giữ các tang vật liên quan để phục vụ điều tra.

Hiện Công an xã Dân Hóa đã tiếp nhận nguồn tin về tội phạm và đang tiếp tục làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật.