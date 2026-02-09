Đám cưới thảm họa nhất showbiz: Chú rể không xuất hiện, người lạ đến ném vào mặt cô dâu giấy nợ 310 triệu

Sun Woo Yong Nyeo là 1 trong những nữ diễn viên nổi tiếng và nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng Hàn Quốc. Nữ nghệ sĩ cũng quen mặt với khán giả châu Á qua loạt phim quốc dân như Gia Đình Là Số 1, You Are My Destiny,...

Mới đây, Sun Woo Yong Nyeo đã nhận lời tham gia chương trình Giao Lưu Cùng Nhà Trí Thức vào tối 7/2 và có những chia sẻ gây xôn xao về đám cưới của mình. Sun Woo Yong Nyeo cho biết bi kịch bất ngờ ập đến ngay trong ngày cử hành hôn lễ: "Vào ngày cưới, chú rể lại không xuất hiện tại lễ đường. Đúng vào lúc đó, có người lạ mang giấy nợ 17,5 triệu won (310 triệu đồng) đến ném vào mặt tôi. Họ yêu cầu tôi đóng dấu vào đó". Hóa ra chồng Sun Woo Yong Nyeo nhận trả nợ thay cho cha nuôi và đã bị tạm giữ ngay trong ngày cưới.

Sun Woo Yong Nyeo đối mặt với cơn sóng gió ngay trong ngày trọng đại của đời mình. Ảnh: Naver

Trong tình cảnh rối ren, người lạ yêu cầu Sun Woo Yong Nyeo đóng dấu vào giấy nợ thì chồng cô mới được thả ra. Cuối cùng, nữ diễn viên quyết định điểm chỉ, ký tên và làm theo yêu cầu của đối phương.

Trên sóng truyền hình, Sun Woo Yong Nyeo hé lộ về phản ứng của ông xã sau khi được thả ra: "Khi chồng tôi ra ngoài, anh ấy hỏi tại sao tôi lại quyết định đóng dấu. Tôi bảo ‘Vì nghe nói phải làm thế thì anh mới được thả ra nên em đã ký’. Sau đó, anh ấy nói giờ tôi đã trở thành con nợ".

Khi MC hỏi ‘Vào thời điểm đó số tiền 17,5 triệu won (310 triệu đồng) có giá trị là bao nhiêu nếu được định giá ở thời điểm hiện tại?’, nữ diễn viên thú thật: "Nếu tính theo giá trị hiện nay thì số tiền đó tương đương hơn 20 tỷ won (355 tỷ đồng)".

Những chia sẻ của nữ minh tinh khiến công chúng dậy sóng. Ảnh: Naver

Dù bất ngờ rơi xuống vực thẳm song Sun Woo Yong Nyeo vẫn bình tĩnh đối mặt. Nữ nghệ sĩ tâm sự: "Thực ra khi ấy tôi không nghĩ đó là 1 cuộc khủng hoảng. Vốn dĩ tôi định giải nghệ sau khi kết hôn, nhưng vì phải kiếm tiền nên tôi buộc phải tiếp tục đóng phim. Biến cố khiến tôi dần thay đổi cách nhìn nhận về công việc diễn viên mà mình theo đuổi. Khi ấy tôi chợt nhận ra mình không còn là 1 ngôi sao nổi tiếng nữa mà giờ mình đang làm 1 công việc để sống. Để kiếm tiền, thậm chí có lúc tôi đi quay phim chỉ 3 ngày sau khi sinh con".

Cũng trong chương trình Giao Lưu Cùng Nhà Trí Thức mới đây, Sun Woo Yong Nyeo cho biết nữ diễn viên đã miệt mài đóng phim gần 10 năm mới trả xong khoản nợ cho chồng.

Nữ diễn viên mất khoảng 10 năm ròng rã mới trả xong nợ cho ông xã. Ảnh: Nate

Nguồn: TV Daily